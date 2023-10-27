01印花稅計數機│樓市3招減辣即計買樓慳幾多！壓力測試月薪都計到

【施政報告2023 / 減辣 / 辣招 / 印花稅 / 樓市 / 買樓 】行政長官李家超發表新一份《施政報告》，當中推出多項樓市「減辣」措施，包括買家印花稅和新住宅印花稅的稅率分別都由15%減至7.5%；額外印花稅的適用年期由3年縮短至2年；外來人才置業業印花稅實施「先免後徵」。

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▼10月25日 施政報告2023懶人包▼



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《施政報告》主要減辣措施包括：

1. 額外印花稅（SSD）的適用年期由3年縮短至2年。換言之，業主在持有物業2年後出售物業，無須再繳付樓價10%的額外印花稅；

2. 買家印花稅（BSD）和新住宅印花稅（NRSD）的稅率減半，兩者均會由15%減至7.5%。這安排有助減輕已擁有住宅物業的香港永久性居民再購買住宅物業時的財政負擔，以及非香港永久性居民購買住宅物業的成本；及

3. 為專才等外來人才的置業印花稅實施「先免後徵」，即優化去年為合資格外來人才退還在港置業印花稅的安排，由原本在購入物業時先徵收買家印花稅和新住宅印花稅，然後在相關人士居港滿七年並成為香港永久性居民後才退還（即「先徵後退」），改為在購入物業時先暫免徵收相關稅項，若相關人士其後未能成為香港永久性居民才繳付相關稅項（即「先免後徵」）。

以上新安排適用於2023年10月25日或以後簽署的「買賣協議」。

▼施政報告 「減辣」刺激樓市、協助市民上樓▼



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