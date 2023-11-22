的士罷工│港Uber司機逾21萬　服務行駛量1年增咁多　的士客量續跌

近日有的士團體召集罷工，抗議Uber等網約車平台，影響業界生計，原定於今日（22日）舉行罷工，不過昨晚（21日）宣布取消，稱這是由於政府方面已釋出善意。自2014年Uber在港發展業務，市民和業界對應否合法化持不同意見，但到底Uber現時服務量有多少？本港又有多少名Uber或Uber的士司機？以下逐一看Uber香港以至全球統計數字。



有的士團體指網約車平台搶佔市場，根據運輸署統計，本港去年的士乘客人次達2.6億，佔公共交通總人次約7.4%。回顧近20多年數據，的士乘客人次自2009年起出現顯著跌幅，並持續有下降趨勢，直至2020年疫情時回升。

有的士團體不滿網約車平台欠規管，影響業界生計。（資料圖片／梁鵬威攝）

而Uber的服務使用量則持續增加，Uber於2014年起發展本港業務，2020年推出「Uber Taxi」服務，用家可透過平台預約的士。另外，Uber在前年再收購本地的士電召平台HKTaxi，平台司機數量急增，已佔本港電召車大部分市場份額。

根據Uber 2022年數據，Uber香港服務自2014年起，累計行駛總距離達9.29億公里，較2021年增1.29億公里。另外，Uber曾於2021年11月表示，共有超過21.6萬名註冊Uber和Uber的士司機。

Uber在全球多個國家提供「共乘（Mobility）」服務，在今年第3個季度，全球Uber車程達24.4億次，按年增近25%，撇除疫情期間或減少出行因素，今年第3季車程次數亦較2019年同期增近38%。

收入方面，Uber 去年全球共乘服務收入達140億美元，佔總收入逾四成，其次是送遞，包括外賣及送餐，以及貨運服務，分別佔約三成和兩成收入。

按地區比較，去年美國、加拿大及歐洲收入增加最多，而亞太地區收入則佔總收入約一成，為34.8億美元。