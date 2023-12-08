上學年獲資助大學內地生達1.6萬　佔非本地生75%　9126人留港就業

港府近年推出多項政策吸引非本地學生來港升學，立法會新一份《數據透視》指，教資會資助課程非本地學生人數持續增加，2022/23學年達21,709人，佔總就學人數比例升至21.2%。非本地學生中，內地學生比例升至約75%，來自其他地區的學生比例則相應減少至25%。至於國際學校的非本地學生比例在5年間下降近一成，更有部分學校的本地學生比例超出教育局要求。



政府在今年《施政報告》中，提出於2024/25學年起，將政府資助的專上院校非本地學生限額提升一倍至40%。而《數據透視》指，修讀教資會資助大學課程的非本地生學生人數由2016/17學年的16,469人，增至2022/23學年的21,709人，7年間增幅達31.7%；他們佔資助課程總就學人數的比例由16.5%升至21.1%。

分析非本地學生的原居地，來自內地的學生佔非本地學生的比例於2016/17學年至2022/23學年維持在七成左右，同期人數年均增長亦達5.1%。

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《施政報告》提出，由今年11月起暫免在港就讀的全日制非本地研究生參與兼職工作的限制，提升畢業後留港發展的意欲，有關安排將試行兩年，受惠學生超過35,000人。而數據亦顯示，非本地畢業生留港及回港就業安排自2008年推出以來，申請宗數持續上升至2018年後的逾萬宗，僅在疫情期間短暫下跌。2022年相關申請達10,391宗，其中9,126宗申請來自內地居民，按年增49.5%。

文件亦提到，本地國際學校近年日益受到香港家長歡迎，2018/19學年至2022/23學年期間，國際學校的本地學生比例由24.5%增至34.1%，而非本地學生比例卻由75.5%降至65.9%。文件指出，本地學生比例上升正為國際學校帶來挑戰，因為非本地學生比例如未達標準，可視作違規。而教育局今年4月向立法會提交的文件列出，2022/23學年至少有4間國際學校未能符合教育局收生比例要求。

越來越多學校提供國際文憑課程（IB），香港現時有71間國際文憑學校，其中38間提供大學預科課程；而按國際文憑大學預科課程（IBDP）的考生人數計算，香港於2022/23學年全球排名第10。