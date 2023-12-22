2023年YouTuber榜　emi wong、托哥、Do姐超勁　廣告月入$10萬？

YouTube是全球最多人觀看的串流平台，每天都有大量新創作者加入，今年最多訂閱增長的三大本地YouTube頻道依次是「Emi Wong」、「Torres Pit托哥」及藝人鄭裕玲開設的「The Do Show」，一年內增21至63萬訂閱；人氣急升的YouTuber則有孝仔（Mario）、小麻、柿柿等人。到底YouTuber的收入有多少？根據平台估算，香港的YouTube頻道單月廣告聯盟收益可達10萬元，每條合作影片收益亦可達5萬元。即看2023年最新YouTuber排行榜！



2023年訂閱量增長最多的依然是運動教學頻道「emi wong」，現為本地YouTuber排行第一，截至12月7日，今年累計增63萬粉絲，大幅拋離其他頻道。第二是拍攝外地與港文化差異的「Torres Pit托哥」，增23.5萬訂閱。而鄭裕玲（Do姐）今年開設的頻道「The Do Show」則排第三，吸引21.8萬訂閱支持。

近年湧現不少講述奇案及都市傳說的影片，十大排行榜中，「Mr. Atom 原子檔案」、「Z檔案」及「解密工作室」3個解說類頻道亦同上榜。

YouTube影片往往引起網絡熱話，帶動不少YouTuber人氣急升。今年Instagram粉絲增長最多的包括蔡明孝（Mario），年增逾7萬人追蹤，增長率近247%。其次有備受網民關注的女YouTuber小麻和柿柿，分別增4.8萬和3.7萬人追蹤。

其他頻道主持之中，毛記電視主持Charlie、參與YouTube頻道《試當真》文憑試真人節目《EA Exam真係驚》的滕毅康，以及FHProduction《再食就中風》主持肥豪同樣人氣急升，現時Instagram有約3萬人追蹤，增長率均達一倍。

2023年YouTuber收入估算

根據NoxInfluencer YouTube頻道價值預估分析，廣告收入最多是「emi wong」，頻道有638萬人訂閱，估算單月廣告收入達10萬港元。排第二的是2020年建立的「Mr. Atom 原子檔案」，頻道以事件解說為主，雖然只有38萬人訂閱，但影片總瀏覽量排全港第二，估算月入6.5萬港元。

▼估算廣告收入最高的YouTube頻道▼



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除了YouTube置入廣告外，品牌亦可個別與KOL及YouTuber合作，拍攝廣告影片。以這類合作影片比較，平台預計近年移居日本的「大J（JASON）」每條影片收入最高，達5萬港元。

注意，由於平台未能獲取部分YouTube頻道廣告收入數據，包括點Cook Guide、笑波子、memehongkong、〈職人吹水〉SingSingKitchen、Mill MILK、小麻等，故以上僅比較有公開資料的頻道。