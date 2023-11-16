尹光AI翻唱成全城焦點　新歌熱爆再入圍叱咤　回顧半年來網絡聲量

人工智能是今年最熱門的話題之一，其中有「AI尹光」翻唱林家謙的《一人之境》帶起至近日的「光B」熱潮，現年74歲的尹光憑與「AI尹光」Wan K.合唱的《Dear Myself》入圍叱咤樂壇頒獎禮我最喜愛的男歌手候選名單，周三（15日）更打入最後12強。以下分析今年下半年「AI尹光」與尹光的網上反應，即看尹光2023年爆紅過程！



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今年6月初，YouTube頻道VirtualTours上載利用人工智能技術模仿尹光聲線的「AI尹光」版《一人之境》，成全城焦點，並獲尹光親自回應，影片至今播放量過百萬。今年9月，尹光推出新歌《Dear Myself》，當中更加入與「AI尹光」Wan K.對唱部分。尹光因「AI尹光」而備受年輕人關注，紅館演唱會期間的網上聲量更急升至高峰。

尹光今年推出新歌，與「AI 尹光」Wan K.合唱。（YouTube截圖）

由今年6月起，社交媒體和串流平台共有超過3萬則與尹光相關的討論，其中熱度最高的來自Facebook和YouTube，討論區亦發布逾5,800則討論帖文。

網民開始以「光B」暱稱尹光，網上討論中，「光B」的網上熱度最高。其次是紅館演唱會的帖文。此外，人工智能、「AI尹光」翻唱的歌曲《一人之境》（原唱為林家謙）和《Dear My Friend》（原唱為姜濤），以及近日尹光現身區議會選舉政府宣傳片都廣受網民關注。

以帖文情感比較，新歌《Dear Myself》的正面回應佔多最多，其次是「Wan K.」和「光B」，而負面回應佔比最多則是人工智能和《少理阿爸》。

5個多月來，起初網民對「AI尹光」的評價兩極，正反皆有，直至後期尹光推出新歌及紅館演唱會時的正面回應增加。而近日網民關注樂壇頒獎禮投票和尹光現身政府宣傳片，正負面的帖文分別增約1,600和900則。

以上分析今年6月1日至11月15日提及「尹光」的網上帖文，包括來自Facebook、Instagram、討論區及YouTube，合共1,629則主帖及約2.9萬則回帖。

