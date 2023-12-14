提防騙案│調查指上季四成人曾遇詐騙　受害人達6%　1類騙案急增

網絡詐騙日益猖獗，信貸資料服務機構環聯最新調查顯示，有近四成本港受訪者於今年7至9月期間曾遇到網絡或電話詐騙，更有6%成為受害者而招致損失。調查亦發現，現時最常見的詐騙形式包括短訊、網絡和語音釣魚，而身份盜竊（即個人身份或帳號被盜用）、信用卡被盜用亦較前一季更為普遍。



調查指有近四成本港受訪者於今年7至9月期間曾遇到網絡或電話詐騙，更有6%成為受害者而招致損失。（示意圖／資料圖片）

報告指，消費者現時所面對的數碼詐騙非常多樣，當中以短訊釣魚（38%）、網絡釣魚（32%）和語音釣魚（34%）最為常見，其次為身份盜竊，以及信用卡被盜用或詐騙收費，分別都佔21%。

而值得留意的是，最近一季短訊釣魚及身份盜竊發生比率均見急升，當中表示曾接到釣魚短訊的受訪者比例由30%升至38%，按季升8個百分點，而身份盜竊相關騙案比例就由12%升至21%，按季升9個百分點。

調查亦顯示，有69%受訪者都表示對分享個人資料感到憂慮。（示意圖／資料圖片）

調查亦顯示，有69%受訪者都表示對分享個人資料感到憂慮，所佔比例按季升5個百分點，而這些擔憂主要出於擔心身份盜竊（71%）、被侵犯個人私隱（62%），以及收到未經他們同意而發出的市場推廣訊息而感到煩擾（46%）等。

調查於2023年10月3至12日進行，共訪問925名18歲或以上受訪者，問卷目標包括了解受訪者對數碼詐騙的意識，以及於接受訪問前3個月是否遇到詐騙等情況。

