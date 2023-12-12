Google熱搜2023│蔡天鳳案最瞩目超世紀黑雨　JPEX、床蝨同上榜

2023年即將完結，年內不少新聞事件仍歷歷在目。Google香港今日（12日）發布2023年度搜尋榜，當中蔡天鳳碎屍案是全年搜尋量最高的本地頭條，而涉及詐騙案的虛擬資產交易平台JPEX、颱風小犬、失蹤一星期的中學生「曾憲哲」等亦上榜，至於令全港多區嚴重水浸的世紀黑兩，排名竟如此靠後！



Google年度熱搜本地頭條前三名分別是蔡天鳳碎屍案、虛擬資產交易平台JPEX，以及颱風小犬。其餘上榜的大多是民生相關的政府政策詳情，如消費券、口罩令、居屋，以及政府新推出的數碼化服務易通行及香港政府一站通。

至於在9月上旬令本港多區水浸的世紀黑兩卻只排在第8名，這相信與排名是彙整過去一年搜尋量飆升量得最高的關鍵字，而非實際搜尋量有關。

▼9月8日 黃大仙中心北館及附近店舖水淹情況▼



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熱搜本地話題人物方面，首位是失蹤一星期的中學生曾憲哲，其次是多次高調召開記者會的商人劉鑾雄（大劉），以及公開指控韓國攝理教教主鄭明析性侵罪行的葉萱（Maple）等。

數據數據亦顯示，港人亦留意環球局勢，其中以色列加沙衝突、土耳其地震位列熱搜環球頭條第一、二位；蔓延亞洲的床蝨蟲禍成為環球頭條第三位；由一段網絡短片掀起多地搶購熱潮的生可樂則佔據第五位。