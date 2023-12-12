Google熱搜影視｜新聞女王、那年盛夏受關注　港產片連續兩年佔多

Google今（12日）公布2023年度影視搜尋榜，回顧過去一年搜尋量飆升得最高的關鍵字，近日播映的電視劇《新聞女王》登熱搜節目榜首，《那年盛夏我們綻放如花》緊隨其後排第二。電影方面，港產片《毒舌大狀》、《白日之下》，以及年初因拍攝手法掀起風波的《給十九歲的我》排三甲，今年度共有6套香港電影上榜，本地製作熱潮持續！



本地電視台製作的《新聞女王》及《那年盛夏我們綻放如花》成年度熱搜節目，備受網民關注。觀眾近年對串流平台節目的需求增加，十大節目中，約半為本地電視劇，其餘有電視台外購內地劇集和Netflix節目，同步在串流平台播映。

電影方面，今年最受關注的電影是年初上映的《毒舌大狀》，累計錄得過億票房，打入香港歷年十大電影票房紀錄。現正上映的《白日之下》則排第二，第三是英華女學校紀錄片《給十九歲的我》，正式上映四日後因拍攝手法爭議暫停公映，導演張婉婷亦成為Google年度熱搜本地娛樂名人第五位。

▼年度熱搜電影▼

回顧Google近年熱搜電影，香港電影備受關注，今年共有6套港產片上榜，去年有7套，可見相較過往1至3套本地電影上榜為多。

至於今年熱搜的本地娛樂名人，最受關注的是今年出道的首位香港AV女優素海霖（Erena／繪麗奈），其次是YouTube頻道微辣、JPEX 風波中的陳怡和林作等。

比較Google上一次熱搜本地娛樂名人榜，2020年熱搜人物依次包括盧瀚霆、MIRROR、姜濤、王丹妮、吳偉豪等，今年熱搜人物大多與新聞事件有關。