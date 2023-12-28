搶企業│境外企業駐港總部疫下減130間　「中升美降」內企總部最多

政府積極「搶企業」，包括在施政報告提出發展「總部經濟」，吸引海內外公司到港設立總部或分部業務。而據立法會最新《數據透視》顯示，2022年海內外企業在港設立的地區總部數目為1,411間，較疫情前減少130間，當中歐美企業流失較明顯。分析不同行業，本港支柱行業中，境外「進出口貿易、批發及零售」企業駐港地區總部減少79間，「金融及銀行業」的地區總部數目亦減少了4間。

數據亦顯示，內地已取代美國，成為有最多企業在港設立地區總部的地方，其中內地企業駐港地區總部升至251間，美國企業駐港地區總部則減至240間。



立法會《數據透視》回顧內地及海外企業近年在港設立駐港辦事處的趨勢，當中以香港為地區總部（對隣近地區辦事處有管理權）的海內外企業4年間（2019至2022年）由1,541間減至1,411間，減幅達8%；地區辦事處由2,490間減至2,397間，減幅約4%。而只是單純負責香港而不涉及其他地方業務的當地辦事處，數目則由5,009間升至5,170間。

文件亦分析不同地方的企業在港設置地區總部的數目變化，當中歐洲及北美企業的駐港地區總部4年間分別減少50間及60間，減幅分別都達12%，明顯示高於其他地區。至於亞洲（不包括東盟地區）企業的駐港地區總部數目則上升4%，當中韓國增幅高達70%（由10間增至17間），文件指這或與內地市場的重要性有關。

立法會最新《數據透視》顯示，2022年海內外企業在港設立的地區總部數目為1,411間，較疫情前減少130間。（資料圖片）

數據亦顯示，內地已取代美國，成為有最多企業在港設立地區總部的地方，其中內地企業駐港地區總部由216間增至251間，美國企業駐港地區總部數目則由278間減至240間。

比較不同行業，「進出口貿易、批發及零售業」企業在港設立的地區總部由783間減少79間或10%至704間，「金融及銀行業」地區總部減少4間或2%至256間，「專業、商用及教育服務業」方面亦由235間或少36間或14%至199間，而這3個行業均屬本港經濟的支柱行業。文件指，這或與疫情期間出現的供應鏈挑戰有關；而雖然部份行業的地區總部減少，但地區辦事處及當地辦事處就錄得相應增長。

文件提到，「簡單稅制」、「資訊的自由流通性」等是海內外企業選擇辦事處地點的重要因素，不過受疫情及相關影響下，評價類似因素為「有利」的企業比例上均有所減少。其中評價「簡單稅制」為有利因素的企業比例由71%降至59%（減少12個百分點），評價「資訊的自由流通性」為有利因素比例由63%降至45%（減少18個百分點）。

新能源車電池龍頭企業寧德時代落戶本港 在科技園設立境外總部



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疫情過後，港府積極「搶企業」，包括發展「總部經濟」，以及成立引進重點企業辦公室、設立招商引才專組、推出共同投資基金等，目標在2023年至2025年間引進至少1,000間企業。當中包括內地新能源車電池龍頭企業寧德時代，該公司早前宣布在本港成立境外總部，預料投資規模將達10多億元，並會聘請500人以上。