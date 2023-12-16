樓市2023回顧│十大藍籌屋苑全挫港島這屋苑跌得傷　嘉湖山莊最慘

【2023回顧／我們的2023】2023年香港樓市繼續「跌跌不休」，差估署私人住宅樓價指數年跌至6年半新低。而中原地產數據顯示，港島區屋苑今年繼續領跌，樓價更重回2016年水平，當中南區一個藍籌屋苑呎價較2022年初高位大跌三成，另外多個港島豪宅屋苑成為大跌重災區。即看全港各大屋苑2023年樓價走勢回顧、哪個屋苑跌得最慘！



差估署私人住宅樓價指數10月份最新報321.4點，已連跌6個月，並跌至2017年3月以來新低。至於中原城市領先指數（CCL）11月26日最新報151.06點，同樣回落至2017年初水平。成交紀錄亦顯示，以往被認為較能保值的港島區物業在下跌潮中首當其衝，區內大型屋苑領先指數11月底報150.83點，率先「跌回」2016年水平。

十大藍籌屋苑成交呎價今年全告下跌，領跌的嘉湖山莊，成交呎價最新跌至「8字頭」、8,325元，今年內累計下跌12.6%，更是較2022年初高位大跌27%。2023年跌幅較大的十大屋苑還包括沙田第一城（跌9.4%）、太古城（跌9.1%）、東涌映灣園（跌7.6%）等。

值得留意的是，十大屋苑之一的南區海怡半島成交呎價今年累跌7.5%，跌幅屬中等水平，但事實上該屋苑呎價已由2022年初高位的19,108元，大跌逾5,900元至今年11月的13,187元，即由高位急挫31%，在十大屋苑中跌得最傷。

事實上，今次樓市下行周期由2022年初開啟，若比較十大屋苑2022年初至今年11月底的樓價變動，除了海怡半島高位下挫逾三成外，嘉湖山莊、美孚新邨、沙田第一城、太古城、麗港城跌幅亦分別超過兩成，康怡花園、映灣園、新都城、黃埔花園分別下跌至少一成。

淡市氛圍下，在中原統計的138個大型屋苑中，有91個屋苑最新成交價均較年初下跌，佔比超過六成。除十大藍籌屋苑外，港島豪宅屋苑亦成重災區，包括會展中心會景閣（跌24.8%）、貝沙灣（跌18.9%）、深灣軒（跌18.5%）、港運城（跌17.8%）及比華利山（跌16.5%），均打入跌幅榜十大。