日本旅遊登熱搜　首10個月166萬港人訪日　入境台灣人次港排第一

聖誕及新年長假將至，不少港人會外出旅遊。Google早前公布2023年十大熱搜外遊目的地天氣，首三甲分別是東京、大阪和澳門，日本更佔四位。今年為疫情後首個復常年，到底港人熱門旅遊地點如日本、台灣、泰國等錄得多少香港旅客？即看2023年港人外遊數字！



Google早前公布年度各類熱門搜尋榜，其中十大熱搜外遊目的地天氣顯示，日本仍然是港人最愛旅遊目的地，東京、大阪和京都均上榜，日本總共佔4位。其次，澳門、首爾、曼谷等地亦是港人熱搜地點。

比較各個熱門地區入境數字，今年首10個月有超過595萬人入境澳門，另外分別有約166萬和87萬人入境日本和台灣，屬港人最熱門旅遊地。不過，要注意的是，以上入境人數包括旅遊、工作、留學等入境目的。

台灣今年5月起向自由行旅客派發台灣消費金，吸引不少旅客到訪。其中，今年首10個月香港旅客共錄得近87萬人次，超越來自其他地區旅客，排第一。

至於日本，單看今年10月數字，共錄得近18萬人次香港旅客，在所有地區旅客中排第五。最多旅客來自韓國，達63萬，隨後是台灣、內地和美國。