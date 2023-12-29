港股2023｜10大收息股賺蝕一覽　港鐵煤氣慘跌　這藍籌股升近三成

2023年最後一個交易日，12月29日恒指收報17,047點，升3點；全年累跌2,734點，跌幅13.8%，並創下港股歷史上連續4年跌市紀錄。不少股民都會投資業務穩健的高息股票，只求收息抗通脹，但過去一年股市慘跌，到底哪隻藍籌「收息股」可力保不失，哪隻「賺息蝕本」蝕得最「甘」？以下一一話你知！



恒指今年高開低走，年初衝高22,700點後即反覆向下，到了12月更一度下探16,000點，至年底全年跌2,734點或13.8%。

恒指今年高開低走，全年跌2,734點或13.8%。（資料圖片）

不少人都會投資派息高兼表現穩定的股票收息，但今年股市表現疲弱，買收息股隨時賺息蝕價。「01研數所」整理10隻較知名的收息港股走勢，當中港鐵（0066）跌幅最大，股價由41.35元跌至30.3元，跌幅達26.7%。緊隨其後的是跌21.8%的置富產業信託（0778），以及跌21.2%的領展（0823）等。

比較這10隻收息股於2022年底購入一手的成本，加上這一年所賺利息，再減去股票最新價值，可得出期間的淨賺蝕。港鐵由於股價跌幅較大，買一手股票淨損失估計約4,870元；煤氣（0003）情況類似，估計淨蝕約1,090元。此外若買入領展、置富產業信託，一手估計要蝕近千元。

另一邊廂，中移動（0941）、匯豐（0005）、中電（0002）年內股價均錄得逾10%升幅，而且都派息豪爽，一年前買入的話，一手股價連派息估計可賺約5,300元至8,800元。