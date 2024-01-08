通脹連續兩年成全球首要憂慮議題　阿根廷最關注　即看全球焦點

全球經濟發展備受關注，有調查指隨著疫情過去，通脹成為現時全球最憂慮問題，且情況已持續兩年。其中，來自阿根廷、土耳其、新加坡等地的受訪者最關注通脹議題，究竟各地人民怎看待所在國家的經濟？不同地方又有甚麼關注議題？



新冠疫情過後，通脹成全球關注點。國際市場研究機構 Ipsos 最新調查顯示，在統計範圍內的29個國家中，約37%受訪者表示通脹為現時最憂慮問題，其次是貧窮與社會不平等、犯罪與暴力、失業等，認同百分比分別都超過27%。

與過去數年比較，新冠肺炎自去年起關注度大幅下跌，2023年底已跌至4%。同一時間，隨之而來是民眾對通脹的關注度大幅上升，連續兩年成全球最憂慮問題，去年關注度達40%。

阿根廷及土耳其通脹加劇，按各地關注點比較，兩地受訪者對通脹的憂慮最大，比例分別達70%和59%。其次是新加坡、加拿大及澳洲，亦錄得過半數人關注。

至於被問到現時對國家經濟狀況的看法，全球平均有36%受訪者認為經濟狀況不好，64%表示好。個別國家來說，阿根廷、日本及韓國覺得經濟不好的比例最高，均達86%或以上。另一方面，雖然新加坡是對通脹問題最為憂慮的國家之一，但同時覺得經濟狀況好的比例亦在29個國家中最高，達81%。