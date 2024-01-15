空氣污染改善　低能見度時數10年減半　電動車普及將助減汽車廢氣

本港空氣質素近年有所改善，但仍然面對車輛廢氣等空氣污染問題。立法會新一份《數據透視》指出，本港低能見度時數、主要空氣污染物濃度於2004年至2022年間均見下降，但當中主要源自汽車排放的二氧化氮降幅較小，只有46%；文件認為，隨着未來10年電動車的普及，加上當局將在2035年或之前停止新登記燃油私家車，預料情況將有改善。



其他空氣污染物方面，二氧化硫濃度於過去18年大降80%，主要由於當局一系列政策，如收緊發電廠排放上限、規定本地船用輕質柴油含硫量，以及要求遠洋船隻停泊時須轉用低硫燃料等。此外，微細懸浮粒子（PM2.5）和可吸入懸浮粒子（PM10）的濃度，亦分別下跌69%和61%。

2023年12月31日除夕，天文台錄得25.7度，為1884年有紀錄以來最暖除夕，微風導致空氣質素較差，中午時維港籠罩一片薄紗。（郭梓謙攝/資料圖片）

雖然污染物濃度下降，但空氣質素指標亦有部份未能達標。文件指，本港現時就7種主要空氣污染物，共設立12項短期及長期濃度目標（見上圖），但2022年只有9項或75%達標，而未能達標的主要涉及二氧化氮及臭氧。當中二氧化氮主要源自汽車廢氣，而臭氧則主要由本地及鄰近地區污染物發生光化學反應而產生。

另一項反映空氣污染的指標、低能見度時數（已撇除霧、薄霧及降雨等天氣狀況）亦大有改善，由2013年的978小時，大減59%至2022年的401小時，低能見時數佔全年時間的百分比亦由17.9%降至4.6%。

文件提到，本港3大空氣污染物排放源頭分別為發電、道路運輸及水上運輸，而政府於2021年更新的《香港清新空氣藍圖》及《香港氣候行動藍圖》中，亦列出21項特別針對該3類源頭的減排措施，包括進一步收緊發電廠的排放上限、推廣使用新能源（即電動及氫料電池）商用車輛、探討船舶使用液化天然氣等。

▼12月31日微風導致空氣質素較差 中午時維港籠罩一片薄紗▼



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政府去年10月完成公眾諮詢，建議就5項關於二氧化硫及懸浮粒子的現有空氣質素指標訂立更高標準，並會根據世衞全球標準，訂立3項新指標。政府將於2024年內向立法會提交修訂條例草案，以於2025年起採用增設及更新的空氣質素指標。