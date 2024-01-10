萬千星輝2023｜10強人氣比併　呢位女藝人IG粉絲增長超越視帝視后

《萬千星輝頒獎典禮2023》將於周日（1月14日）舉行，無綫電視（TVB）早前公布各獎項最後10強提名名單，一眾《新聞女王》、《破毒強人》、《隱形戰隊》等劇集演員上榜，成為準視帝視后。以下比併被提名最佳男、女主角10強藝員的Instagram人氣，即看哪位藝員今年粉絲增長最多！



臨近頒獎典禮，網上討論逐漸增加，截至1月9日，Facebook有557則談及頒獎禮帖文。而今年大會增設4個由內地觀眾投選的大灣區獎項，故微博亦有421則帖文，甚至較香港觀眾較常使用的Instagram更多。

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候選女主角中，飾演《新聞女王》文慧心一角的佘詩曼今年Instagram追蹤者增長最多，達7.4萬，總追蹤人數為121萬。其次是同劇飾演張家妍的李施嬅，追蹤者增加5萬。第三至五名分別是《寵愛Pet Pet》林夏薇、《隱形戰隊》劉佩玥，以及《有種好男人》李佳芯。

男主角方面，《疊影狙擊》飾演袁晟傑的黃宗澤追蹤者增加6萬，總達106萬，超越其他被提名男主角。第二是《新聞女王》飾演梁景仁的馬國明，增加4萬人追蹤。隨後是《香港人在北京》陳展鵬、《隱形戰隊》陳山聰、《寵愛Pet Pet》周嘉洛等。

至於其他被提名最佳男女配角、主持及飛躍進步藝員中，以《隱形戰隊》邢風一角被提名最佳女配角的劉穎鏇追蹤增長最多，全年增加逾10.6萬Instagram追蹤者，甚至超越最佳男女主角候選人。