2023年香港藝人IG榜｜互動量三甲均屬MIRROR　盧瀚霆追蹤數增最多

2023年香港藝人Instagram人氣榜出爐！今年十大互動量最高的男藝人依然是男子組合MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）和呂爵安（Edan），全年帖文讚好及留言逾798萬次。究竟今年哪位藝人粉絲人數上升最多？以下盤點今年本地歌影視藝人社交平台表現，即看誰是今年人氣王！



▼先看男藝人互動量排行榜▼

截至12月26日，Instagram互動量最高的前十大藝人中，MIRROR組合成員佔6席，最高的是盧瀚霆（Anson Lo）和呂爵安（Edan），他們今年分別發布130和140則帖文，獲得約961萬次和799萬次互動，即讚好和留言。其餘上榜的成員包括陳卓賢（Ian）、姜濤、江𤒹生（Anson Kong）和李駿傑（Jeremy），非組合成員則有魏浚笙（Jeffrey）、張敬軒、林家謙和Tyson Yoshi，均錄得過百萬次互動。

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▼女藝人互動量排行榜▼

女藝人方面，倪晨曦和蔡卓妍（阿Sa）的互動量最高，達250萬次。其餘互動員較高的演員代表有湯洛雯、李佳芯、張曦雯等人，歌手代表有女子組合COLLAR成員蘇雅琳（Ivy）和謝安琪，另外YouTuber兼歌手Kayan9896和電台主持黃正宜（阿正）則分別排第五和第十。

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盤點今年香港藝人Instagram人氣，追蹤者最高的首10名藝人依次是蔡卓妍、胡定欣、盧瀚霆、黃翠如、佘詩曼、楊千嬅、張敬軒、李佳芯、容袓兒和黃宗澤，粉絲人數達106至143萬不等。

比較2023年人氣增長最多的藝人，今年盧瀚霆Instagram增加逾18萬個帳戶追蹤，為眾藝人中最多。隨後是歌手張天賦（MC）和張敬軒，各增加約11萬。

女藝人方面，增加最多的依次是蔡卓妍、陳蕾和佘詩曼，全年增加約6萬至7萬人追蹤。

以上統計僅包括2023年在香港曾推出或參與音樂、影視或其他演出作品的藝人，不包括現時主力在內地或外國發展的香港藝人。

