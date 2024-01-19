01問卷結果｜八成指垃圾徵費無助減廢　逾七成人盼先做好呢項配套

【垃圾徵費2024/ 垃圾收費 / 回收 / 指定垃圾袋 / 罰款 / 問卷調查】垃圾徵費將於4月1日實施，引起巿民熱議。「01研數所」早前透過網上問卷收集網民意見，截至昨日（18日）中午12時半，共錄得逾3,000個回應，當中超過八成受訪者表示不同垃圾徵費有助減少香港整體廢物棄置量，主要原因包括不同意適應期足夠、加劇非法棄置廢物、加重巿民經濟負擔等。



問卷中約83%受訪者不同意措施有助減少香港整體廢物棄置量，77%不會因而減少棄置廢物，亦有79%受訪者不同意垃圾徵費實施後首6個月的適應期足夠。環保署指，一般家庭每月垃圾徵費每月開支預計約$30至$50，有77%受訪者不同意收費水平合理。

不同意垃圾徵費有助減廢的回應中，超過70%認為會加劇非法棄置廢物情況、加重巿民經濟負擔，以及難以執行或監管。另有過半數人認同掉垃圾要使用指定垃圾袋/標籤不方便，以及加重清潔工友工作量。

支援配套方面，73%受訪者希望增加三色回收箱及綠在區區收集點，其次，有66%望增加廚餘收集點，61%望提高回收獎賞的吸引力，例如增加綠綠賞（綠在區區回收點積分計劃）的換領物品。

垃圾徵費將於4月1日實施，最少3公升垃圾袋收費為每個0.3元。（資料圖片）

80%人不認同以收費推動減廢

垃圾徵費原意是推動減廢回收、源頭減廢，但有80%受訪者不認同以收費推動減廢，亦有65%認為廢物分類回收配套不足。

而問卷只有23%受訪者表示垃圾徵費實施後會減少棄置廢物。當中，最多人選擇重用以減少棄置廢物，其次是回收。

統計方法：「01研數所」於2024年1月16日至18日下午12時半，於香港01網頁及手機應用程式發佈網上問卷，共有3,196則回應。