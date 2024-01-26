垃圾徵費2024│指定垃圾袋零售點+地圖一文看清 OK實惠今日有得賣
撰文：數因斯坦
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【垃圾徵費 2024／垃圾膠袋收費 / 指定垃圾袋 / 零售點】垃圾收費原定4月1日實施，環境局局長謝展寰於1月19日宣布，為讓市民大眾及業界了解徵費計劃，將垃圾徵費法定生效日期押後至8月1日，並會安排政府部門及樓宇在4月1日先實行。而環保署早前公布3,000多個指定袋和指定標籤零售點名單，涵蓋超級市場、便利店、藥房及網上平台實體店，當中OK便利店（Circle K）、foodpanda門市、實惠均會於1月26日起開始售賣指定垃圾袋或指定標籤，而其餘零售點將會於2月開售。
「01研數所」特別製作互動地圖及系列圖表，方便大家查閱最近自己的零售點。
🔽🔽垃圾徵費2024 指定垃圾袋零售點地圖🔽🔽
「一袋兩用」：除了759阿信屋及city'super外，其他零售商均會於收銀處銷售散裝單個指定袋，可代替塑膠購物袋。
🔽🔽垃圾徵費2024 3000個指定垃圾袋零售點全名單🔽🔽
🔽🔽OK便利店 （1月26日開始售賣）🔽🔽
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🔽🔽foodpanda （1月26日開始售賣）🔽🔽
🔽🔽實惠 （1月26日開始售賣）🔽🔽
🔽🔽7-11 （2月開始售賣）🔽🔽
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🔽🔽惠康 （2月開始售賣）🔽🔽
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🔽🔽百佳超級市場 （2月開始售賣）🔽🔽
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🔽🔽3hreeSixty、Market Place （2月開始售賣）🔽🔽
🔽🔽日本城 （2月開始售賣）🔽🔽
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🔽🔽華潤萬家 （2月開始售賣）🔽🔽
🔽🔽AEON （2月開始售賣）🔽🔽
包括AEON、AEON Supermarket、Mono Mono、Living Plaza、DAISO JAPAN
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