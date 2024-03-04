統計處：逾361萬港人曾染新冠　近53萬人有長新冠　小心這些症狀

【長新冠 / 新冠 / 上呼吸道感染】部份人感染新冠後或出現後遺症，統計處近日首度公布相關調查，指出全港逾半人口曾感染新冠，當中有52.7萬人曾出現疲倦、氣促、認知功能障礙等「長新冠」症狀，而他們當中超過三成人表示症狀對日常生活造成困擾。



統計處公布《主題性住戶統計調查第78號報告書》，基於2022年12月至2023年4月進行的調查，估計全港有361.7萬人口曾感染新冠，比例達52%。不同年齡層中，25至34歲人口感染比率最高（57.4%），其次是5-14歲（54.6%）及35-44歲（54.2%）。

統計處指，全港有361.7萬人口曾感染新冠，當中當中有18,4%、約52.7萬人持續超過兩個月出現疲倦、氣促、認知功能障礙、頭痛、胸痛、關節痛等症狀。（資料圖片）

調查中，有約286萬人是在受訪至少3個月前曾感染新冠，當中有18,4%、約52.7萬人持續超過兩個月出現疲倦、氣促、認知功能障礙、頭痛、胸痛、關節痛等症狀，亦即是「長新冠」情況。他們之中有33.7%表示相關症狀對他們的日常生活造成困擾。

數據顯示，新冠患者出現「長新冠」持續症狀的比率會隨年齡增長而上升，當中45-54歲人士的比率為20.2%，55-64歲人士為22.6%，65歲及以上人士進一步升至24.8%，有持續症狀的人士年齡中位數為52歲。此外，慢性疾病患者有較高機會出現持續症狀，比例達26.8%，而非慢性病患者的相關比率則為14.8%。

據衞生署衞生防護中心資料，「長新冠」常見症狀包括疲倦、氣促、認知功能障礙、頭痛、胸痛、關節疼等，亦可能會對日常生活帶來影響。個別人士，尤其是兒童，可能會有多個器官受到影響或出現自身免疫情況。「長新冠」的症狀可以在急性感染後的初期康復階段新出現的，或是從一開始時持續下來，病情可隨時間變化或反覆。雖然現時仍未清楚這些徵狀會維持多久，但目前的研究顯示，患者可以隨著時間而改善。

此外，有研究顯示「長新冠」較常在2019冠狀病毒病重症患者出現，但任何人在感染後都有機會出現此情況。根據世衞資料，接種新冠疫苗可減低「長新冠」的發病率，亦有研究顯示接種了新冠疫苗的人士，與沒有接種疫苗的人士相比，即使他們感染了，亦較少出現「長新冠」情況。

統計處提醒，報告所列的感染數字並不能與行政記錄作直接 比較，原因是兩者的涵蓋範圍及點算方法不同。

