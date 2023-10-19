精神健康成最受關注健康問題！認同比例超越癌症　兩類人最重視

全球正逐步走出新冠疫情的影響，取而代之的是越來越多人關注精神狀況，有調查指全球最關注的健康問題已由往年的新冠肺炎，轉至精神健康，認同比例更超過癌症，其中女性和年輕一代對此問題較為注重視。雖然大眾對精神健康關注度日漸增加，但逾六成受訪者亦指出所居住地的醫療系統對精神和身體健康的支援不一。



女性和年輕人最認同精神健康是最受關注的健康問題。（《雖然是精神病但沒關係》劇照）

根據益普索市場研究（Ipsos），在今年7月至8月訪問來自31個國家約2.3萬名成人，約44%受訪者表示精神健康是現時最大的健康問題，較2020年增18個百分點。

其次受關注的健康問題是癌症、壓力和肥胖則分別有40%、30%和25%受訪者選擇。至於新冠疫情，已由2020年約72%受訪者認為最大問題，跌至今年的15%。

在一眾受訪者中，最年輕的Z世代，即1997或之後出生人士，較多認同精神健康是最大的健康問題，達48%，而最少的嬰兒潮一代（約59歲或以上人士）亦有約38%認同。

比較其他疾病，較多女性認為精神健康是最大問題，認同比例較男性多12個百分點。

剛過去的10月10日是世界精神健康日，近年社會大眾對精神健康的關注度稍增加，但始終較身體健康少，調查中經常關注精神健康的受訪者較身體健康少13個百分點。雖然有78%受訪者認同精神健康與身體健康同等重要，但只有34%人表示所居住地公共醫療系統對兩者的支援是一樣，大多數表示較重視身體健康。