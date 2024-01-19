垃圾徵費｜五天內由解說到再度押後　網民負評不斷　呢句最惹關注

【垃圾徵費2024/ 垃圾收費 / 回收 / 指定垃圾袋 / 罰款】垃圾徵費原定於4月1日實施，惟近日各界對執行細節仍有不少爭議，環境及生態局局長謝展寰1月19日（周五）宣布，為讓市民大眾及業界了解徵費計劃，將垃圾徵費法定生效日期押後至8月1日，並會安排政府部門及樓宇在4月1日先實行。由周一（15日）環保署宣布措施細節至今，5天內網上負評急增，以下一一看連日來網民焦點！



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垃圾徵費原定4月1日實施，環保署周一（15日）晚公布售賣指定袋和指定標籤的零售點名單後，連日來亦有官員公開解說執行細節，而巿民對做法有不少疑問和質疑，在討論區及社交媒體上的負面帖文急增，直至今午宣布再度押後時負評達高峰。

環境及生態局局長謝展寰於1月19日（周五）宣布，將垃圾徵費法定生效日期押後至8月1日，並會安排政府部門及樓宇在4月1日先實行。（資料圖片）

討論區上，熱度最高的帖文與1月17日環保署助理署長胡勁欣於電台節目上被問及垃圾太大的處理方法，她指出如拖把棍或直立式風扇等太長，巿民可「鋸開兩嚿」於垃圾入指定袋，引起網民關注。

以上分析1月15日至1月19日下午5時與垃圾徵費相關的網上帖文，包括Facebook、Instagram和討論區，合共有1,125則主帖。

