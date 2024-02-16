年耗3.2億利市封但重用少　利市/賀年食品/桃花/盆菜兜回收點一覧

【2024龍年／農曆新年／利市／利是／回收】電子支付日趨普及，但大部分家庭和企業都按傳統習俗派發實體利市，過往有環團調查指，每年港人用逾3.2億個利市封。利市封回收重用行動推行14年，至今回收逾7,900萬個利市封，今年回收計劃將於2月19日（初十）展開。除了利市外，新年後家家戶戶都存放不少賀年禮品、年花、盆菜兜等，今年全港將實施垃圾徵費，市民開始著手減廢，先看各賀年用品回收點！



綠領行動2014年曾做調查，指出全港市民一年使用逾3.2億個利市封，相當於砍伐約1.6萬棵樹。機構自2009年起籌辦「利市封回收重用大行動」，在全港九新界設利市封收集箱，鼓勵市民將完整無缺的利市封回收重用，去年共收集到約1,280萬個利市封。

根據綠領行動年報，過去多年一共收集超過7,900萬個利市封。若以2014年全港利市封用量調查結果計算，即至今所收集的利市封佔一年使用量約24.7%。

收集的利市封會交由經社福機構的工場篩選處理變成「新生利是封」，再於下個農曆新年前派發，而今年總共派出150萬個「新生利是封」。

新年時節，不少企業、商戶、組織都會派發利市封，加上市面銷售的利市封，每年回收的利巿封遠遠少於生產量，究竟現時每人平均收到多少封利市？即參與以下問卷看今年利市封使用情況！