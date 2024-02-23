飲食消費降級？食肆恢復九成生意　兩餸飯快餐店續升　中餐館勁跌

港人北上消費氣氛熾熱，或多或少影響香港飲食業市道。據統計處公布，2023年食肆總收益（以價值計，下同）臨時估計為1,095億元，恢復至疫前水平的92%。而港人在飲食方面似乎出現「消費降級」情況，例如近年「兩餸飯」盛行，其所屬食肆類別的收益較疫情前勁升逾一成，快餐店生意同樣有增加。相反，各式餐館、酒吧的收益規模則均見萎縮，其中中式餐館生意更較疫情前大減五分一！



據統計處估計，去年食肆總收益為1,095億元，較2022年（868億元）升26.1%，但仍較疫情前2018年約1,196億元的收益規模，減少約100億元或8.4%。（註：由於有關食肆的防疫措施大多數於2022年底撒銷，因此本文以2023年全年情況與2018年作比較。）

▼2月9日年三十晚 旺角酒樓團年飯▼



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當局於2022年底陸續放寬食肆人數限制等要求，至2023年2月底撤銷口罩令等防疫措施，飲食業原本期望生意可盡快反彈，不過開關後港人蜂擁北上或外遊，令市道復蘇未如預期。數據亦顯示，在去年12月旺季，本港食肆收益僅約94.7億元，只達到2018年同期的88.5%，復恢率低於全年的92%。

此外，港人在飲食方面亦似有「消費降級」的情況，各類食肆中，中式餐館2023年總收益較疫前同期跌20.6%，非中式餐館（包括日、韓、法、意式等餐館）收益下跌1.4%。至於不少外籍人客都捧場的酒吧，收益更是大跌24%。

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另一邊廂，主打經濟實惠的「兩餸飯」則愈開愈多，快速搶佔市場。統計處分類下，「兩餸飯」等外賣食店所屬的「雜類飲食場所」，收益較2018年大幅增逾一成，而性質類似的快餐店，收益亦較疫前升3.6%。

按食肆收益市場份額計，中式餐館仍佔最多，不過比例已由43.6%降至37.8%。相反，快餐店收益所佔比例由18.7%增至21.1%，「雜類飲食場所」由6.7%增至8.1%。

飲食業界慨嘆港人北上熱潮影響生意，更有估算指出，去年10月份有535萬人次港人到深圳遊玩，人均消費近740港元，總消費額達39億港元。而按此推算，港人一季北上深圳總消費額約156億元，頗為接近飲食業較疫情前減少的100億元收益（註：10月為北上旺季，以此月份數據推算一季數字，或有所高估）。

▼通關後 不少市民北上飲食消費▼

