預算案2024｜千億赤字較估算多87%　財爺年年估錯數　今年咁解釋

【財政預算案2024／赤字】新一份《財政預算案》今（28日）發表，連續兩年錄得千億財赤，今年整體赤字達1,016億元，大幅超過去年所預期的544億元，較估算多約87%。最新財政儲備預計為7,332億元，相當於政府約一年開支。



財政司司長陳茂波解釋，受環球利率上升、經濟放緩及地緣政治持續緊張的影響，去年本港經濟增長步伐比預期慢，另外由於資產市場偏軟，令地價及印花稅收入下跌，以致政府赤字較去年預期大。他同時宣布推出財政整合計劃，控制經營開支增長、增加收入，相信未來五年的經營帳目和非經營帳目的赤字均會按年收窄，其中經營帳目在兩年後，即二零二六／二七年度起恢復盈餘。



先看政府歷年盈餘及赤字▼▼▼

2023/2024年度政府收入修訂預算為5,546億元，較原來預算低13.7%，其中地價收入和印花稅收入分別較原來預算少77%及41%。雖然整體開支稍下跌，但整體赤字達1,016億元，較預期高。

財政司長陳茂波去年底已明言，受環球利率持續高企、地緣政治、供應鏈布局調整等因素，資產市場及政府收入同受影響，撇除疫情期間逆周期措施後，政府開支仍遠超收入，以致政府出現了連續的赤字。

自1997年香港回歸後，歷屆財政司長常被指估錯數，估算赤字或盈餘與實際數字相差超過1000億元。不過，過去幾年在疫情期間，政府需額外撥款抗疫，難以準確預計開支。

歷任財政司司長陳茂波、曾俊華、唐英年、梁錦松及曾蔭權之中，估錯數情況如何▼▼▼