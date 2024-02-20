預算案│消費券凍過水？有次派錢竟被鬧爆　財赤持續退稅漸縮水

【預算案 / 派錢 / 退稅 / 消費券 / 加稅】財政預算案將於2月28日公布，不少人都關注退稅、派錢或消費券安排，然而近年財赤持續，財政司司長陳茂波早前已表示，政府要開源節流，暗示今年難再有大規模紓困措施。

這些派糖措施中，退薪俸稅已維持多年，不過退稅上限就由2018/19年度的3萬元，逐漸縮減至2023/24年度的6,000元，而差餉寬減亦同樣縮水。至於派錢方式亦由派現金（銀行過數），轉為派消費券，更有一次派6,000元被「鬧爆」！以下即看詳細回顧。



回顧歷年現金派錢安排，最早一次是2011/12年度派6,000元。時任財爺曾俊華在預算案中將減少退稅等一次過派糖措施，轉為向打工仔的強積金（MPF）戶口注資6,000元，但由於措施引來不少批評，其後再改為發放現金6,000元。

下一次派錢就要等到2018/19年度，陳茂波在當年推出「關愛共享計劃」，向年滿18歲無物業、無領取綜援等合資格人士派發一筆過4,000元。但這次派錢亦因為審批複雜、安排混亂而受批評。

2020/2021年度，受疫情影響，陳茂波在預算案中提出派錢10,000元，以紓解民困。（資料圖片）

及至2020/2021年度，受疫情影響，陳茂波在預算案中提出派錢10,000元，以紓解民困，是金額最多的一次。由2021/22至2023/24年度，派錢方式由銀行過數，轉為發放電子消費券，3個財年分別發放5,000元、10,000元及5,000元消費券。

▼2023年7月16日 發放第二期消費券▼



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退稅金額上限漸縮水 $3萬減至$6000

薪俸稅退稅則是由2007/08年起成為常見措施，疫情期間退稅比率上調至百分之百，但退稅金額上限就由2018/19年度30,000元，逐漸縮減至2023/24年度的6,000元。至於更早期的預算案亦會因應不同經濟狀況，推出減稅措施，而方式多為調整稅階、增設免稅項目、增加免稅額等調整（註：近年亦有類似措施，而本文僅集中討論退稅安排）。

差餉寬減是最早的派糖措施之一，由曾蔭權至今多任財政司司長都有採用。不過數年疫情令財赤持續，差餉寬減亦由2020/21年度寬減4季差餉，每季上限1,500元，縮水至2023/24年只寬減兩季差餉，每季上限1000元。