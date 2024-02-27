預算案01問卷結果　83%贊成高官減薪助節流　四成人望派糖派現金

【預算案2024 / 消費券 / 派糖 / 赤字 / 高官減薪 / 加稅 / 撤辣】新一份《財政預算案》明日（2月28日）出爐，經濟欠佳政府收入縮水，估計今年赤字達到千億元，政府要開源節流，意味派糖勢將減少。

《香港01》上周起推出線上問卷，截至今日（2月27日）早上9時，收到逾10,000個回應。結果顯示，四成受訪者期望預算案派糖可派現金、另有三成人希望繼續派消費券。節流方面，多達83%人同意政府透過問責官員減薪來減少開支，其次是凍結公務員編制等方法。至於大家認為當局可開徵哪些新稅項增加收入、樓市撤辣力度應有多大？以下即看問卷結果。



對於派糖措施，在約1.5萬回應中，有多達6,158人選擇「直接派現金」，比例高達四成。其次是「續派5,000元消費券」（4,759人選擇、比例為31%）、「寬減薪俸稅」（2,386人選擇、比例為15%）等。不過政府持續財赤，預料派糖措施將「大減糖」。

政府要減少赤字，開源節流成首要任務之一。問到政府可如何「慳錢」，多達83%受訪者同意當局可透過「問責官員減薪」來減少開支，其次是「凍結公務員編制」（33%）、「押後非緊急工程項目」（31%）等。

增加收入措施方面，較多人認同「加煙酒稅」（28%）、「提高違泊等罰款」（24%）、「公屋加租」（22%）等。

樓市持續下行，市場希望政府盡快府撤辣救市，而今次問卷中，亦有52%回應認為當局可「全面撤銷所有辣招」，但也有27%人選擇「維持現有政策，不撤銷任何辣招」，這比例不算低。

整體而言，市民對預算案期望主要有「續派消費券」（67%）、「減稅或退稅」（33%）、「樓市減辣或撤辣」（19%）等。