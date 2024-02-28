預算案01問卷│逾6千回應65%評1分　不滿每月放煙火加煙稅反應兩極

【財政預算案2024】財政司司長陳茂波今（28日）發表新一份財政預算案，「01研數所」於預算案宣讀後進行網上問卷調查。截至今日下午4時正，共收到逾6,700個回應，以1至10分計算，約65%讀者評價預算案1分。受訪者最滿意的預算案措施為樓市全面撤辣和寬減差餉、薪俸稅及利得稅寬減；最不滿意派糖措施減少，以及每月舉辦維港煙火及無人機表演，至於加煙草稅則正反兩方皆有。



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問卷共有6,727人回應，以1至10分評分，約65%選擇1分，其次另有8%選擇2分和3分，6分或以上則有約10%，而整體平均分為2.25分。

33%最滿意全面撤辣

被問及滿意的措施，受訪者可從選項中揀選最多兩項。在3,616個回應中，約31%表示最滿意樓市全面撤辣，其次有28%選擇加煙草稅，寬減首季差餉、薪俸稅及利得稅則有約24%。

逾半不滿減派糖及每月辦維港煙火表演

被問及最不滿意的措施方面，受訪者可從選項中揀選最多兩項。5,401個回應中，有55%最不滿每月舉辦維港煙火及無人機表演，54%人表示不滿派糖措施大減。至於調高煙草稅措施，有約1,033人表示不滿意，相比有1,012人表示滿意，兩方回應人數相近。