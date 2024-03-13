去年錄1.7萬宗交通意外　按年增13%　涉及這幾類車輛意外較疫前增

根據運輸署統計，2023年本港共錄得1.7萬宗道路交通意外，較前一年增13%，包括96宗致命交通意外。其中，涉及私家車的交通意外增加最多，其次是的士，兩者亦同樣較疫情前有所增加，即看去年交通意外數字，以及交通交通違例事項執法情況！



根據運輸署2023年12月臨時數字，去年共錄得1.7萬宗交通意外，每宗意外傷亡率為1.3（即每宗意外平均傷亡人數），包括1.6萬宗屬輕微、1000宗嚴重，以及96宗致命交通意外。由2009年至今，每年交通意外數字普遍約為1.4萬至1.6萬宗，去年是繼2021年後再次超過1.7萬宗水平。

去年交通意外總涉及2.8萬輛車輛，其中私家車佔38%，的士佔18%，為佔比最大的兩類交通工具。其次是輕型貨車、電單車、單車等，分別佔7%至11%。

與疫情前比較，涉及私家車的交通意外數量明顯增加，2023年私家車交通意外達1.1萬宗，較2019年增19%。其次是的士和輕型貨車，分別較2019年增9%及5%。

不專注地駕駛、行車時太貼近前面的車輛、車輛失控等是本港交通意外的主要成因，根據警務處交通違例事項統計，去年針對超速的執法數字達25萬，按年稍跌4%。但與疫前相比，較2019年升17%。

其餘交通違例事項包括違反交通燈號或標誌指示、違反雙白線規定、駕駛時手持使用流動電話或通訊裝置等，全年各錄得2萬至5萬宗。