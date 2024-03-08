預算案│基建支出升20%　增長快過社福醫療　5年發債$6200億推工程

財政司司長陳茂波在預算案中公布，計劃在未來5年，每年發債約950億至1,350億元（註：合共為6,200億元），以推動北部都會區及其他基建項目。

事實上，港府近年着重「基建先行」的發展方針，工程開支持續上升，預計下年度基礎建設開支將達1,058億元，按年升近20%，是政府開支中增長最快的一項，增幅超過社福、醫療衞生等範疇。

以往這類工程撥款主要來自地價收入，但近年賣地收入大減，令當局要增加發債以應付工程開支，而發債收入更成為基本工程儲備基金的最主要收入來源。到底政府未來數年工程支出預算多少？將推行哪些工程？至於明日大嶼、北部都會區等大型發展項目又需要多少資金呢？以下即看詳細數據。



陳茂波在預算案中提到，政府近年大力推動土地房屋供應，以及改善環境及民生的項目，例如啟德體育園和醫院發展計劃等，預計在未來3年基本工程開支將進入高峰期。他指，政府未來5年的基本工程開支，將控制在平均每年約900億元，但較過去5年平均每年760億元，仍增長約17%。

政府基建支出年升兩成 增長快過社福、醫療等開支

類似的工程開支佔政府支出比重多少？根據預算案，2024/25年度政府開支預算為7,769億元，當中基礎建設支出預算達1,058億元，約佔13.6%，是政府第4大開支，僅次於社會福利、衞生、教育3項支出。而基礎建設開支亦是各類支出中增長最快的一項，按年急升19.8%，超過社福（按年增15.7%）、衞生（6.5%）、教育（2%）等政策範疇。

發債收入成基本工程儲備基金主要收入來源

資料顯示，政府基礎建設工程蓋不同項目，以2024/25年度計劃展開的工程為例，除了有古洞北、洪水橋及厦村等新發展區的工程外，亦包括黃大仙雨水排放系統改善工程、沙田T4號主幹路等市區及交通基建工程，以及各區新建公營房屋的基礎設施工程等，均是對民生及城市發展都相當重要的項目。

然而，主要用於推展公共工程項目的資金來源，即地價收入，近年受市況拖累而大減，例如2021/22年度地價收入高達1,430億元，至2023/24年已跌至194億元，跌幅達86%。翻查基本工程儲備基金近年賬目，地價收入佔該基金整體收入的比例持續減少，並由2021/22年度的75.6%，減至2024/25年度的21%。

當局近年加大發債力度，以用於工程開支。基本工程儲備基金下，2021/22年度債券收入約351億元，至2024/25年度將大幅增加2.4倍至1,200億元。而債券收入所佔比例，亦由約18.8%，急升至76.3%。

▼2024/25年度財政預算案懶人包▼



陳茂波表示，政府需要將基建工程開支控制於財政上可持續的水平，就此相關部門已審視工程開支效益，按項目的優次緩急調整開展安排。他補充，一些籌劃已較為成熟的項目，會按計劃推進，當中包括在北部都會區的土地平整及基礎建設等工程項目。

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北部都會區是本港的重點發展計劃，陳茂波在預算案提出，計劃在未來5年，每年發債約950億至1,350億元（註：合共為6,200億元），以推動北部都會區及其他基建項目。至於另一大型項目、「明日大嶼」交椅洲人工島工程，考慮到財政負擔，原定2025年年底展開的填海工程或會稍為推遲。

「明日大嶼」交椅洲人工島填海成本達5,800億元。（發展局圖片）

工程成本方面，政府2022年底公布「明日大嶼」交椅洲人工島工程造價為5,800億元。至於北部都會區開支，當局去年回覆立法會指，相關多個發展項目及交通基建仍在規劃研究階段，立項優次和分期施工安排等有待確定，現階段未能就整個北部都會區發展計劃的開支作出估算。