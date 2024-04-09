香港首代華人攝記陳橋逝世享年96歲　內地難民逃港照成名獲獎無數

本港第一代兼資深華人攝影記者陳橋於加拿大時間上周六（6日）中午在當地溫哥華醫院離世，享年96歲。陳橋縱橫攝影及香港報界超過30年，以鏡頭留下歷史，曾拍攝香港六七暴動及內地難民逃港潮等重要歷史時刻，其作品屢獲殊榮，包括曾奪6項世界新聞圖片榮譽獎 (Honour Certificate, World Press Photo)，更於1985年獲頒英女王榮譽獎章，成為從事新聞攝影行業的第一人。



陳橋曾獲得6項世界新聞圖片榮譽獎（Honour Certificate, World Press Photo）。（資料圖片/高仲明攝）

人稱「橋叔」的陳橋於1927年在香港出生，年少時正值日本侵華，遂跟隨家人回東莞石龍家鄉避開戰亂，直至香港重光後才回來出生地。他曾與母親在西營盤賣魚，後來改到虎豹別墅用木箱攝影機為遊客拍攝即影即有相片。

陳橋曾於80年代出版《陳橋新聞從影廿年》，2006年後在溫哥華出版《鏡頭下的歷史─陳橋三十載新聞圖片錄》，最近，香港「上書局」再次為他推出攝影集。（資料圖片/徐尉晉攝）

至1956年，橋叔開始在《英文虎報》任職黑房沖曬員，同時亦是一位半職攝影記者，初時負責拍攝體育賽事。3年後，橋叔轉投《南華早報》正式成為攝影記者，直至1987年退休，其後於90年代初移居加拿大溫哥華。

30年的攝影記者生涯中，橋叔拍攝過無數社會大小事，例如內地難民逃港潮、六七暴動、警司葛柏被捕及越南難民逃港等，全部都是香港的重要歷史時刻，亦成為橋叔的經典之作。橋叔數年前接受《香港01》訪問時表示，「這一行學到很多，如同就讀『社會大學』一樣。試問有幾多行業能夠像記者一樣，可讓人見識如此廣闊？過癮過癮！」

（資料圖片/高仲明攝）

「拍攝是個人的，教不到的。好的攝影記者要思考，知道自己要拍甚麼。你有一張相，可以贏到沙龍比賽，但帶不到背後的新聞事件，是沒有用的（作為新聞相片）。怎樣可以在相片中帶到新聞出來呢？靠思考的角度，靠觀察人生百態，然後才可以捕捉到動作。」 陳橋

橋叔生前曾多次提過，當年香港發生六七暴動時，他在新蒲崗拍攝暴徒與警方對峙的場面，是他在拍攝生涯中最印象深刻的，他當時被左派人士包圍，打傷胸骨，幸得一名銀行職員前來相救才保住性命。但他未有因傷而被嚇怕，反而傷癒後即返回工作崗位，繼續拍攝暴動場面。

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