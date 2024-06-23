新興運動｜蹼泳運動員：難作全職 盼做體育老師培養學生體育成就
近年世界各地也開始討論新興運動，蹼泳是其中之一，它的原理是利用呼吸管及腳蹼，利用腰腹擺動前進，模仿海豚式的泳術，兼具速度和刺激感。港專學院運動管理及訓練學士課程二年級學生麥可欣由接受MWYO青年辦公室「150萬分之一」系列訪問時表示，她在2022年接受蹼泳訓練，去年暑假代表香港到中國內地參加全國賽，那是她第一次打破個人紀錄。
麥可欣表示，要成為一個全職蹼泳運動員，相信仍然有一條漫長的路。「其實我覺得做全職運動員要看是哪些項目，如果是精英運動的話是可以的。好像蹼泳不是精英運動，資助比較少，所以很難以全職維生。」她預計將來會以業餘性質當運動員，或者做一名體育老師，發掘學生對運動的興趣，培養他們在體育方面的成就。
蹼泳穿上蛙鞋一秒可游3距離
「蹼泳對我來說是很新鮮，特別是速度感很吸引我，穿上蛙鞋之後在水中游一秒就大約去到三米的距離，所以別人會稱為『水底方程式』。」前香港蹼泳代表隊成員藍汶軒（藍sir）曾經是多項香港紀錄的保持者，現時是港專學院體適能、教練及運動管理高級文憑課程主任，亦是一名蹼泳教練。他在20歲開始接觸蹼泳，全因當時的游泳隊友於日本習訓後回流香港的邀請，讓他展開蹼泳之旅。
蹼泳有不同的泳式，藍汶軒說：
．蹼泳有雙蹼，即是穿上一雙蛙鞋游自由式的動態；
．第二個泳式是水面單蹼，就是要戴着呼吸管，全程都在水面游豚泳，靠身體的搖擺模擬海豚游泳；
．第三個泳式是50米屏氣潛泳，不同的是這次全程在水底游，意思即是一口氣要潛到50米的距離，也是豚泳的一種；
．最後一個泳式都是在水底發生，需要利用氧氣筒及單蹼去游，這個項目叫做器泳，全程都在水底完成dolphinkicking（豚泳）。
戴上器具用肌肉支撐豚泳
藍sir表示，蹼泳的難處是因為穿上了器具後，發力的動作和模式跟游泳不同，如果用普通游泳的方式去游蹼泳，很容易會令軟組織受傷。穿上重達三公斤的蛙鞋，需要利用核心肌肉支撐身體，還有配備一枝特別的吸管。「因為豚泳不會上來呼吸，因此要戴着這支吸管去呼吸。」
女飛魚曾打破4項香港女子單蹼紀錄
麥可欣現就讀於港專學院運動管理及訓練學士課程二年級，從小就對體育感興趣，六歲開始游泳，由2022年接受蹼泳訓練的短短三年間參加過不少比賽，創下多項蹼泳香港紀錄，「我覺得蹼泳跟普通游泳很不一樣，因為游泳不需要帶器材，蹼泳因為要戴呼吸管及穿着蛙鞋，體能會消耗得比較多。」她表示，最難忘的是去年暑假代表香港到中國內地參加全國賽，那是她第一次打破個人紀錄。至於她的往績如何？「（曾經）打破過200米、400米、800米及1500米的香港女子單蹼紀錄。」
能夠成為紀錄保持者，長時間付出的練習一定不能少。「我通常每個星期要訓練四至五日，每次可能兩個小時。我們通常會穿雙蹼訓練，因為穿單蹼的負荷比較大，會容易受傷。我覺得（蹼泳）最難是要用核心的肌肉，然後腹肌要比較強，在家要經常操練腹肌，例如做sit up（仰卧起坐），hold 住重心。（訓練辛不辛苦？）我覺得還好。」
麥可欣平日除了進行蹼泳訓練之外，還需要跑步及打球。作為一個運動員，報讀運動學士課程，其實希望達到甚麼目標？「就讀課程之後，我發現（導師）跟業界有很多的聯繫，希望可以幫到將來的發展。」她希望可以代表香港出賽突破自己的成績，與各地高水平的運動員拉近距離。
「可欣是一個很勤力的人，真的很勤力。我第一次見到她的時候，就是她來到學院報讀運動管理及訓練社會科學課程。當時由我和院長一起去面試，知道她是一個公開水域香港代表運動員。她見到蹼泳這個運動很快，因而感到有興趣。當時她已經問我，藍sir，可不可以帶我體驗一下蹼泳這個運動？」
全職運動員的可能與不可能
當運動員本身已經不容易，而新興運動又未算普及，麥可欣表示要成為一個全職蹼泳運動員，相信仍然有一條漫長的路。「我看見樽頸位，因為聽說疫情之前比較多人玩（蹼泳），疫情後很多人移民，又有很多人放棄了沒再玩。其實我覺得做全職運動員要看是哪些項目，如果是精英運動的話是可以的。好像蹼泳不是精英運動，資助比較少，所以很難以全職維生。」
無論讀書還是訓練都離不開運動，她對於將來又有甚麼期望？「我應該會以業餘性質當運動員，將來或者做一名體育老師，因為我很熱愛運動，又很喜歡小朋友，將來做老師可以發掘他們對運動的興趣，培養他們在體育方面的成就。」
藍汶軒指出，在現時香港的體育制度裡面，有分精英項目和非精英項目，「始終（蹼泳）不是一個精英項目，所以我們去申請一些場地相對較難。而我們訓練的時間偏夜，大約是晚上七點至九點，因為在七點之前泳池有很多線道都是給精英項目優先租用。因為小朋友要上學，所以會限制了家長讓他們子女參與的意欲。」