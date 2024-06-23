新興運動｜蹼泳運動員：難作全職　盼做體育老師培養學生體育成就

近年世界各地也開始討論新興運動，蹼泳是其中之一，它的原理是利用呼吸管及腳蹼，利用腰腹擺動前進，模仿海豚式的泳術，兼具速度和刺激感。港專學院運動管理及訓練學士課程二年級學生麥可欣由接受MWYO青年辦公室「150萬分之一」系列訪問時表示，她在2022年接受蹼泳訓練，去年暑假代表香港到中國內地參加全國賽，那是她第一次打破個人紀錄。



麥可欣表示，要成為一個全職蹼泳運動員，相信仍然有一條漫長的路。「其實我覺得做全職運動員要看是哪些項目，如果是精英運動的話是可以的。好像蹼泳不是精英運動，資助比較少，所以很難以全職維生。」她預計將來會以業餘性質當運動員，或者做一名體育老師，發掘學生對運動的興趣，培養他們在體育方面的成就。



蹼泳是新興運動之一。(影片截圖）

蹼泳穿上蛙鞋一秒可游3距離

「蹼泳對我來說是很新鮮，特別是速度感很吸引我，穿上蛙鞋之後在水中游一秒就大約去到三米的距離，所以別人會稱為『水底方程式』。」前香港蹼泳代表隊成員藍汶軒（藍sir）曾經是多項香港紀錄的保持者，現時是港專學院體適能、教練及運動管理高級文憑課程主任，亦是一名蹼泳教練。他在20歲開始接觸蹼泳，全因當時的游泳隊友於日本習訓後回流香港的邀請，讓他展開蹼泳之旅。

蹼泳有不同的泳式，藍汶軒說：

．蹼泳有雙蹼，即是穿上一雙蛙鞋游自由式的動態；

．第二個泳式是水面單蹼，就是要戴着呼吸管，全程都在水面游豚泳，靠身體的搖擺模擬海豚游泳；

．第三個泳式是50米屏氣潛泳，不同的是這次全程在水底游，意思即是一口氣要潛到50米的距離，也是豚泳的一種；

．最後一個泳式都是在水底發生，需要利用氧氣筒及單蹼去游，這個項目叫做器泳，全程都在水底完成dolphinkicking（豚泳）。

蹼泳可分為四種泳式。(影片截圖）

戴上器具用肌肉支撐豚泳

藍sir表示，蹼泳的難處是因為穿上了器具後，發力的動作和模式跟游泳不同，如果用普通游泳的方式去游蹼泳，很容易會令軟組織受傷。穿上重達三公斤的蛙鞋，需要利用核心肌肉支撐身體，還有配備一枝特別的吸管。「因為豚泳不會上來呼吸，因此要戴着這支吸管去呼吸。」

前香港蹼泳代表隊成員藍汶軒指出，穿上蛙鞋之後在水中游一秒就大約去到三米的距離。(影片截圖）

女飛魚曾打破4項香港女子單蹼紀錄

麥可欣現就讀於港專學院運動管理及訓練學士課程二年級，從小就對體育感興趣，六歲開始游泳，由2022年接受蹼泳訓練的短短三年間參加過不少比賽，創下多項蹼泳香港紀錄，「我覺得蹼泳跟普通游泳很不一樣，因為游泳不需要帶器材，蹼泳因為要戴呼吸管及穿着蛙鞋，體能會消耗得比較多。」她表示，最難忘的是去年暑假代表香港到中國內地參加全國賽，那是她第一次打破個人紀錄。至於她的往績如何？「（曾經）打破過200米、400米、800米及1500米的香港女子單蹼紀錄。」

能夠成為紀錄保持者，長時間付出的練習一定不能少。「我通常每個星期要訓練四至五日，每次可能兩個小時。我們通常會穿雙蹼訓練，因為穿單蹼的負荷比較大，會容易受傷。我覺得（蹼泳）最難是要用核心的肌肉，然後腹肌要比較強，在家要經常操練腹肌，例如做sit up（仰卧起坐），hold 住重心。（訓練辛不辛苦？）我覺得還好。」

港專學院運動管理及訓練學士課程二年級麥可欣指體能消耗得比游泳為多。(影片截圖）

麥可欣平日除了進行蹼泳訓練之外，還需要跑步及打球。作為一個運動員，報讀運動學士課程，其實希望達到甚麼目標？「就讀課程之後，我發現（導師）跟業界有很多的聯繫，希望可以幫到將來的發展。」她希望可以代表香港出賽突破自己的成績，與各地高水平的運動員拉近距離。

「可欣是一個很勤力的人，真的很勤力。我第一次見到她的時候，就是她來到學院報讀運動管理及訓練社會科學課程。當時由我和院長一起去面試，知道她是一個公開水域香港代表運動員。她見到蹼泳這個運動很快，因而感到有興趣。當時她已經問我，藍sir，可不可以帶我體驗一下蹼泳這個運動？」

全職運動員的可能與不可能

當運動員本身已經不容易，而新興運動又未算普及，麥可欣表示要成為一個全職蹼泳運動員，相信仍然有一條漫長的路。「我看見樽頸位，因為聽說疫情之前比較多人玩（蹼泳），疫情後很多人移民，又有很多人放棄了沒再玩。其實我覺得做全職運動員要看是哪些項目，如果是精英運動的話是可以的。好像蹼泳不是精英運動，資助比較少，所以很難以全職維生。」

無論讀書還是訓練都離不開運動，她對於將來又有甚麼期望？「我應該會以業餘性質當運動員，將來或者做一名體育老師，因為我很熱愛運動，又很喜歡小朋友，將來做老師可以發掘他們對運動的興趣，培養他們在體育方面的成就。」

藍汶軒指出，由於蹼泳不是精英運動項目，所以申請場地相對較難。(影片截圖）

藍汶軒指出，在現時香港的體育制度裡面，有分精英項目和非精英項目，「始終（蹼泳）不是一個精英項目，所以我們去申請一些場地相對較難。而我們訓練的時間偏夜，大約是晚上七點至九點，因為在七點之前泳池有很多線道都是給精英項目優先租用。因為小朋友要上學，所以會限制了家長讓他們子女參與的意欲。」