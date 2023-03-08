港專「女飛魚」勇奪蹼泳賽8面金牌　期望將來出戰為港爭光

香港潛水總會早前在中山紀念公園游泳池舉行「2023香港CMAS盃蹼泳賽」，港專運動管理及訓練（榮譽）社會科學學士一年級學生麥可欣在眾多參賽者中脫穎而出，勇奪8面金牌，分別是50米屏氣潛泳、50米水面單蹼、50米雙蹼、100米雙蹼、200米雙蹼、400米雙蹼、2x2x50米水面單蹼接力及2x2x50米雙蹼接力比賽，成績卓越，麥可欣希望將來能代表香港出戰不同賽事。



麥可欣於「2023香港CMAS盃蹼泳賽」中勇奪8面金牌，成績卓越。（港專提供圖片）

除了「2023香港CMAS盃蹼泳賽」外， 麥可欣早前亦在「2022香港蹼泳錦標賽 」中的2 x2x50米短池水面單蹼接力刷新香港紀錄 ，以及獲得由拯溺會舉辦的元旦淺水灣渡海泳比賽學生奪標組別第一名。

自小對體育大感興趣的麥可欣 ，由於游泳成績不俗， 2016年獲公開水域游泳港隊垂青，正式加入受訓 ，同時受到退休小學教師的爸爸薰陶，可欣立志成為一位體育老師，去年報讀港專的運動管理及訓練（榮譽）社會科學學士課程， 她憶說當年面試意義重大，由香港蹼泳紀錄保持者及前蹼泳港隊運動員藍汶軒負責，可欣跟隨對方學習蹼泳及參加蹼泳港隊的訓練，雖然每個星期都要「練水」 4至5日，同時又要兼顧學業，但可欣不但不感吃力，更笑言「從小訓練有數，可以同一班志同道合的隊友練習是很有滿足感」，可欣表示 ，當接觸蹼泳後，就愛上這種泳式，希望將來能代表香港出戰不同賽事。

港專體適能、教練及運動管理高級文憑課程主任藍汶軒（右）希望可欣（左）今年可以代表香港出國比賽，為港爭光。（港專提供圖片）

港專體適能、教練及運動管理高級文憑課程主任藍汶軒表示， 港專今年首次在個人項目必修科加入游泳項目，教授同學基本泳術，甚至成立首支「港專游泳隊」，發掘在游泳方面有潛質的同學加 入 ，可欣就是其中一個。被問及對可欣有何寄望，藍表示可欣是一位十分勤力的泳手，很清楚自己的目標， 所以短時間內就已經做到不錯成績，希望可欣今年 可以代表香港出國比賽，為港爭光。