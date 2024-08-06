精神健康歧視未解決｜香港心聆「#此時此地」消除精神健康污名

你對精神健康有多了解？要提高大眾對精神健康的認識，消除污名、撕走標籤，的確長路漫漫。根據本地精神健康慈善機構香港心聆（Mind HK）2023調查顯示，接近六成受訪者表示不願意與患有精神健康問題人士繼續做朋友，逾四成不願意成為鄰居。而逾六成的確診者則表示不願意與任何人透露病情，容易因污名化而延誤治療，令病情加劇。消除污名從增加大眾認知開始。由香港心聆舉辦，怡和集團旗下的註冊慈善組織「思健」（MINDSET）贊助的「#此時此地」計劃，將聯同一眾心聆大使於8月在中環舉辦互動展覽及兩場真人復元故事分享活動， 提供一個探討精神健康的「安全空間」與對話平台，啟發大眾多留意身邊家人、朋友、同事的精神健康，締造一個包容理解的社會。



香港心聆消除污名項目團隊期望透過真人復元故事及相關活動，讓大眾走近精神健康並了解其本質，從而改善社會的污名化問題。

互動展覽 記載此時此地的復元歷程

作為香港心聆在2021年推出的消除污名項目—「我就是我」（More Than A Label）計劃的其中一部份，「#此時此地」以空間和時間雙重焦點來詮釋復元歷程不斷演變的本質作為概念，表達復元人士一路走來的韌性和力量。

香港心聆副行政總裁Carol Liang表示：「我們相信，透過 『#此時此地』計劃和相關展覽分享我們大使親身經歷的復元故事，是能讓大眾展開對話的一種方式。真實的故事能鼓勵那些正在經歷精神健康挑戰的人勇敢地分享並尋求援助，令社會對精神健康話題建立更正面的看法，減少污名化。」

《#此時此地：腦地方見 — 一起走過的地方》互動展覽於8月6日至15日期間在3812 Gallery舉行。展覽透過文字和照片細訴心聆大使的真實故事，記載了在他們復元之旅中的難忘時刻和地點。本地藝術家Erin Hung更特別以大使們的心路歷程創作藝術作品，訪客亦可在互動裝置上留下自己的精神健康印記，從觀察感受中獲得不一樣的啟發。

走進「安全空間」細聽精神健康復元故事分享 連結感受療癒身心

心聆大使Claud、Jonathan及Juliana將於分享會上與大眾分享復元的經歷。

此外，香港心聆於8月8日(英文場次) 及13日(廣東話場次) 亦會在中環藝穗會舉辦兩場《故事分享：精神健康旅程 #此時此地》真人故事分享會，多位心聆大使將分享他們從抑鬱症、躁鬱症、壓力等狀態中復元的經歷，以及「安全空間」於復元歷程的重要性。香港心聆期望透過是次活動創造出一個可以讓復元人士與大眾互動交流，能夠暢所欲言的「安全空間」，親身了解真實的精神健康復元歷程，打破固有的標籤觀念。

香港心聆大使 Claud表示：「我們可以勇敢地談論精神健康，從而消除精神健康污名。如此一來，我們將創造一個情感上安全的空間，讓其他人加入對話，分享他們的精神健康故事。而實體安全空間對於復元者亦相當重要。它們是我們當下自我的秘密藏身處，也是我們內在童心的避風港。在充滿安全感的環境中，我們可以放鬆並從身心創傷中療癒。」

香港心聆《#此時此地：腦地方見 — 一起走過的地方》展覽

日期：2024年8月6日至15日

展覽時間：早上11時 – 晚上7時（8月6日及15日將提早於6時閉館）

場地：3812 Gallery

地點：香港中環雲咸街40號雲咸商業中心26樓

費用：免費

香港心聆《故事分享：精神健康旅程 #此時此地》現場故事分享活動

日期：英文場次 – 2024年8月8日（星期四）及廣東話場次 – 8月13日 （星期二）

活動時間：晚上6:30 – 8時

場地：藝穗會賽馬會劇場

地點：香港中環下亞厘畢道2號

報名連結：

(英文) https://www.eventbrite.hk/e/951272209787

(廣東話) - https://www.eventbrite.hk/e/951276773437

費用：免費

「More Than a Label 我就是我」網站：

中文網站：https://www.mind.org.hk/zh-hant/mtal/

英文網站：https://www.mind.org.hk/mtal/

(資料及相片由客戶提供)