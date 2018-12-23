【專訪林昶佐】親述閃靈樂團的台語重金屬音樂

台灣著名重金屬樂團閃靈原訂今天（23日）赴港出席音樂節。惟因入境處至仍未批出閃靈工作簽證，主辦方昨宣布取消演出。在討論台獨不台獨以外，「閃靈」本身又是甚麼？《香港01》日前（18日）赴台專訪閃靈樂團主音、時代力量立委林昶佐，掀起「爭議」背後閃靈的音樂底蘊。

林昶佐是重金屬樂團閃靈主唱，台灣信仰與歷史往往是其音樂靈感來源。（閃靈樂團facebook圖片）

上集：【訪林昶佐】台重金屬閃靈演前簽證未批 主音嘆斷港台人民感情

ChthoniC是希臘神話中掌管冥界的神。ChthoniC來到台灣成了譯音「閃靈」的重金屬樂團，也像源自北歐的重金屬音樂來到台灣，閃靈把音樂內涵都換成台灣傳說、語言與樂器。

閃靈（ChthoniC）是一隊成軍23年的台灣重金屬樂團。目前有5位成員，包括左起：團長與低音結他手葉湘怡（Doris）、鼓手汪子驤（Dani）、主唱跟結他手林昶佐（Freddy）、結他手劉笙彙（小黑）與鍵盤手高嘉嶸（小捲）。（閃靈樂團facebook圖片）

閃靈其中一個創作特色，就是以台語創作重金屬音樂。他們曾在德國、美國的重金屬音樂節表演自己的台語歌。林昶佐指，用台語創作對他來說是自然而然的事，因為台語是他的母語。小時候，林昶佐由阿媽（台語中的奶奶）帶大，自小隨阿媽、姑姑聽台語歌。他說寫音樂時，把你心裡最直接的情緒、靈感、語言拿出來是最好，「寫台語只是最直接而且最符合我要表達的東西」。

林昶佐指，第二張專輯《靈魂之界》曾用華語創作，「就會覺得『很奇』，我們台灣人說就是不夠直接」。他以看周星馳的粵語版香港電影為例，「因為一看就爽，就是感覺他本來就講粵語的，所以他有那樣的衝動、衝勁就是一定要講粵語的，配成華語就覺得隔了一層」。

林昶佐相信音樂能啟發更多人關心社會。（洪博熹攝）

林昶佐受訪時指，「要寫出好的重金屬，要自己有很強大的情感投射。」北歐重金屬樂團寫的，都是歐洲與西方故事跟傳說。對成長環境不同的他而言，無法產生在地的情感連結與共嗚。「如果你想你的音樂從自己內心，從你生長的地方找到養分，寫出跟他們歐洲人在歐洲寫出故事的心情跟連結」，台灣就是能與他產生共鳴的上佳土壤。

因此，台灣信仰與歷史就成了閃靈音樂專輯主題。第一張專輯《祖靈之流》描述台灣原住民傳說神祇，到《十殿》專輯以228事件為背景，神力少年潘正源穿越地獄，偷生死簿拯救同伴的故事。而最近的專輯《政治》，就是以媽祖、觀音、玄天帝等東方神祇，緊扣1920年代台灣知識分子藉話劇說台灣的真實故事。

對於音樂，林昶佐相信音樂能啟發更多人關心社會。閃靈推出改編過往重金屬歌曲為民謠版專輯《失竊千年》，讓更多非金屬樂迷能以音樂發掘台灣。「我想音樂就是可以啟發，讓更多人了解這片土地的故事，然後去感受不同領域的不同階段的台灣人的心情。」林昶佐說。如果閃靈鑄成的是台灣史詩，閃靈本身就是一部變奏的台灣史。