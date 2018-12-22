【訪林昶佐】台重金屬閃靈演前簽證未批　主音嘆斷港台人民感情

《我們正在音樂節》主辦方何韻詩今宣布，由於入境處仍未批出，台灣重金屬樂團閃靈赴港工作簽證，需取消閃靈12月23日的演出。曾被《金融時報》形容為「亞洲黑色安息日」（the Black Sabbath of Asia）的閃靈，糅合台語、死腔與台灣史，巡迴多國演出，屢奪音樂殊榮，為台灣重金屬開闢出一條前所未見的國際路線。 《香港01》四日前（12月18日）赴台專訪林昶佐，一窺這位首個亞洲重金屬樂團明星變議員的故事，亦由他親口說出今次申請入境香港的成數跟感受。香港又是如何自絕於一個亞洲罕見的樂團？ 攝影：洪博熹、曾雪雯

閃靈主唱兼二胡手林昶佐（Freddy）既是明星也是台灣時代力量立法院委員。走進林昶佐台灣立法院的辦公室，你會先看到已故殿堂級英國搖滾音樂家David Bowie的照片，轉到會議室，便看到另一張照片，攝於閃靈於台北自由廣場舉行的「鎮魂護國」演唱會，也是他於2015年競選委員期間的造勢大會。這裡就是被BBC形容為「世界第一個進入國會的重金屬搖滾明星」的立法院辦事處。

四天前受訪，林昶佐坦言對訪港行程獲批並不樂觀，惟他坦言無法評論原因。（洪博熹攝）

曾跟何韻詩合唱，林昶佐其樂隊閃靈近月被邀到港作演唱會表演嘉賓。雖樂迷滿懷希望，惟外界擔憂，兩年前由音樂會舞台走入台灣議政廳後，林昶佐純粹以樂手身份再度申請來港，順利走到香港嘶吼的機率仍有多少？距演出前四日，記者赴台親身專訪林昶佐。當時，林昶佐已表示，仍未有本港入境處消息，對成行機會感到「不樂觀」。

被問及，若閃靈最終未能赴港，有何想跟港人說？他說：「我覺得香港是香港人的，香港人要把握曾經在香港創造過的一切，然後繼續努力。要知道全世界有很多人，跟我一樣都很關心香港。你們的勇氣都一直在啟發全世界很多的朋友，香港人沒有放棄的話。我相信全世界的人，在為他們土地努力的目標跟理想，都一定不會放棄。」即使被喜歡的地方拒諸門外，林昶佐還是心繫相交多年香港的朋友。

2015年12月，林昶佐與閃靈團員在自由廣場舉行「鎮國護魂」演唱會，翌日登上外媒國際版頭版。今天被掛上他的立法院會議室。（洪博熹攝）

因音樂與香港結緣

解構林昶佐，不難發現他的人生可說是由音樂與公共事務組成，兩者都跟香港淵源流長。早在90年代，香港特別行政區尚未成立，他便訪港與音樂圈朋友交流。後來，隨閃靈名氣日盛，林昶佐在2000年至2014年間，最少六次訪港開演唱會，踏遍九展舞台Music Zone到本港大型音樂及藝術節Clockenflap、跟現已易名的音樂表演場所Hidden Agenda。其後，他成為國際特赦組織台灣分會會長，接觸更多不同領域的香港人。

2016年當選立委 赴港看演唱會被拒入境

不過，自林昶佐當上立委後，他與香港的聯繫嘎然而止。2016年年初，Freddy當上立委，同年10月，他申請簽證赴港看許冠傑香港演唱會被拒。「我在申請的時候說得很清楚，我就是去看許冠傑的表演，當天晚上到翌早離開」，從無人明確向他解釋被拒入境的原因，只是在某個時間點上，一把無形的刀確切地割斷他與香港多年來關係。

林昶佐指，由於自己有不少香港朋友，而且從小欣賞香港文化，愛逛廟街，嗜西貢海鮮。「那種感覺很奇怪，一個這麼熟悉的地方，突然就不能去了」。他嘆，「我覺得這也是切斷了港台人們之間的感情呀」。

42歲的林昶佐回顧半生，重金屬音樂既是他與世界的連結，亦是他從小到大的夢想。閃靈成軍23年，巡迴世界演出，「我已經活在自己小時候的夢想」，他笑言希望能像其他重金屬樂手或樂團例如Slayer、Ozzy Osbourne般一直玩音樂到50、60歲，「這就是我的夢」。

巡迴歐美演出 曾奪全球最佳金屬樂團獎

重金屬音樂從不是亞洲音樂界的主流，但源自台灣的閃靈卻憑著獨特題材、編曲屢獲國內外殊榮。多年來，閃靈巡迴歐美演出，登上各大音樂節。他們曾獲台灣金曲獎與金音創作獎最佳樂團及英國《金屬之鎚》金神獎的「全球最佳金屬樂團獎」。他們2011年以台籍原住民為日本軍出征二戰的故事寫成專輯《高砂軍》，奪得多個樂評網站的年度最佳專輯，惟這些從來鮮見於香港媒體。

林昶佐立法院辦事處的會議室放滿關於台灣的社會、政治書籍。（洪博熹攝）

從歷史長河淘出台灣殖民血淚史



閃靈擅長以台語與東方樂器入歌。縝密緊湊的旋律背後是台灣被多國統治的殖民血淚史。林昶佐提及當年創作《高砂軍》時，大量閱讀二戰時台灣人與家人來往的家信與遺書，深受感動。他指，當年在太平洋戰爭期間，台灣人心境是很複雜而糾結的，既厭惡被日本殖民，希望盡快遠離戰火，又不希望被當成二等公民，在矛盾糾結的心情部份人在戰場上被逼表現得更勇悍。

「其實我一直希望用現代的音樂，把他們的心情留下來」林昶佐道。「他們」—是歷史上身份敏感的台籍日本兵，也是林昶佐的阿公（台語中的爺爺）與先人。嘶吼背後，他們用重金屬鑄出一個個被宏大歷史輾碎的微小個體。

創作過程不聊政治 只注入感情與故事



由於作品緊扣台灣，林昶佐最常被問到的問題就是他的音樂與政治主張是分開還是合一？他說，知道不少人期待他說合一，但他與樂團結他手小黑在創作時其實沒有討論政治的。因為重金屬與Rap、Punk等音樂種類不同，很難把即時直接的政治訊息融入重金屬中，但他認為一定有把自己對台灣深層的感情與對未來的想像放進去。

樂迷撰樂評 再創造作品涵意



不過，有時樂迷消化作品，賦予作品的意味。林昶佐說，雖然他自己創作的時候未必有太直接的政治意味，但當看到樂迷消化的再創造，「唉？好像又有這個味道」。他形容：「這是一個很有趣的過程，所以我也不喜歡說我的音樂跟政治沒有關係」（編者按：香港01一貫立場是反對台獨）

曾望像偶像唱到60歲 太陽花學運後毅然從政

儘管他成長在解嚴（戒嚴令解除）年代，接觸大量社會運動與民主思想。在太陽花學運以前，林昶佐坦言從沒打算從政。

然而2014年3月，台灣爆發太陽花學運，促使林昶佐決定用自己影響力組黨，游說更多年青人從社會運動走進政圈從政。而他的競選活動離不開他心愛的音樂，2015年底，他與閃靈樂團團員為了選舉暨成團20年，在選區中正、萬華區的自由廣場在舉行「鎮魂護國」演唱會，在中正紀念堂前以台語唱着以228事件為素材的悲劇《暮沉武德殿》。

今年10月，閃靈推出自林昶佐從政來的第一專輯《政治》。內容講述1920年的日治年代，台灣出第一批知識分子開始關心社會。林昶佐笑說，既是他目前的工作，也蠻像閃靈一直以來的在做的事。