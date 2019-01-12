【數碼遊牧2】清邁成各國牧民聚腳點　共享空間交流覓拍檔

泰國清邁因物價低、慢活，近年被評為最受數碼游牧（Digital Nomad）歡迎的城市，更是他們互相交流，共享發展心得的地方。80後港人John，擁有自己直播頻道，兩年前到清邁打拼。當中，他指清邁每天都幾乎有不同digital nomad 的社交活動及講座。不少來自世界各地的數碼遊牧都會這類活動，聚首一堂，互相認識交流，更有不少數碼遊牧成為KOL，舉辦「Masterminds」活動，分享自己成功秘訣以賺取收入。 攝影：吳鍾坤

清邁獨特的數碼遊牧文化

上集John分享清邁因為經營成本低，比香港更適合年輕人去探索。John租用的共享工作室Punspace，每人每月只需$700至$800租金，但更重要是：「共享工作空間係其中一個尋找合作伙伴嘅好地方。」2013年，一對泰國夫婦看準數碼遊牧文化帶來的商機，雙雙辭去正職，成立Punspace，是清邁首個共享工作空間，他們期望能打造共享工作空間成為「Start up hub」，吸引其他地方的人到清邁創業。因此，他們提供空間以外，還提供一條龍服務，從機場接送、住宿 / 共居、工作空間的會籍等。而且在Punspace定期舉辦工作坊，鼓勵大家創業。在Punspace內，更有一張世界地圖，寫着大家的簡介，幫助大家尋找合適合作伙伴。

共享工作空間Punspace期望能打造成「Start up hub」，鼓勵本地人創業。

John：「除此以外，基本上清邁每一日都有唔同有關digital nomad聚會，每次都有唔同主題。」採訪當日，John帶我們去參與一個逢周五舉行的Digital Nomad Coffee Club的講座。主辦人Steve指Digital Nomad Coffee Club已成立四年，每周都會邀請不同的數碼遊牧，分享如何在清邁創業的講座。當日Coffee Club在一間半開放式的酒吧餐廳舉行，與其說是講座，其實更像沙龍，世界各地的數碼遊牧都把握時間互相認識，自我介紹，反而主題成為次要。而所謂的講座，其實有點像「人生課程」，分享「如何追夢」、「如何擁有自主人生」等等虛實交錯的講題，就已能鼓勵一群離鄉別井、放棄穩定收入的年輕人。在清邁亦有不少數碼遊牧成為KOL有了名氣後，就舉辦「Masterminds」活動，分享自己成功秘訣以賺取收入。

除了Steve舉辦的Digital Nomad Coffee Club，另外一位來自加洲的企業家Johnny FD，在清邁舉辦定期的數碼遊牧coffee club之餘，自2015年起每年組織Nomad Summit大型會議，招聚來自過百地方的企業家、自由從業員來分享成功之道。他定期在個人網站上分享所賺取的被動收入，去年他曾一個月賺取66萬港元。他接受Forbes訪問時說：「如果當日我揾唔到自己路向，我都會好徬徨，會回到從前打工的生活。我覺得自己有責任為所有人提供一個階梯。」

因著清邁數碼遊牧的氛圍，只要你願意學習社交媒體，開放自己，主動參與活動認識不同領域的人，在這裏根本不愁衣食。

每逢周五舉行的Digital Nomad Coffee Club，邀請不同講者分享Digital Nomad的經驗。

尋找自我價㥀 建立直播頻道

數碼遊牧，因網絡不受地區所限，亦沒有抵觸泰國的勞工法例。而數碼遊牧的工種可以很廣泛，採訪當天我們參觀共享工作室，一位教練就正在在草地以直播形式上課，教授搏撃。亦有不少人會在Facebook專頁「Chiang Mai digital nomads」尋找合作伙伴及譤請參加者。記者於專頁上曾閱讀一則外國人教授氣功的課程簡介，後來竟又在共享工作室遇上他。

至於John，現時靠不同的項目賺取收入，「能否成功創建自己頻道，在乎能否找到自己價值。」John說。從前在Periscope的直播平台上，他以英語介紹香港的生活文化，成功吸納不少粉絲。記者問：「其實網上有唔少香港人做有關香港生活嘅內容頻道，你是如何突圍而出？」John指當時Twitter直播用戶都是西方人為主，甚少亞洲人，「因為當時其他平台沒有以英文介紹亞洲區頻道，呢個就係我價值。」當John上線打開直播鏡頭，就已引來百多位觀眾，「你以為呢個世界好方便，但其實好多人仲係冇出過國。」觀眾都驚奇地問：「嘩，咁多高樓大廈，咁多巴士嘅？呢啲人食唔食狗㗎？」

網絡賺錢途徑不外乎銷售產品、吸納廣告商，還有眾籌。John第一次向粉絲眾籌的項目是wifi蛋，讓他在美國開會的同時能做直播節目。又有一次，他眾籌一萬元購買航拍機，「嗰次仲撞爛咗再眾籌買過一部。」，「有次我去台灣做直播，揾酒店、航空公司做贊助，酒店又問我可否幫酒店拍啲內容，咁又有收入。」John笑指：「我好明顯唔係靠樣食飯。」當然，單一的頻道不能夠成為穩定的收入來源，「起初我以為用半年時間揾得返以前人工，但原來唔得。」

在清邁，幾乎每一間cafe都有人在工作、開會。

「入贅清邁」提供移居諮詢賺取收入

來到清邁，John留意到網上只有關清邁旅遊的資訊平台，卻沒有關於清邁生活的頻道，捉緊香港人欲「出走」的心態，在Facebook專頁上開設「入贅清邁」，分享香港人移民清邁注意的事項，每周定期直播，分享清邁生活點滴，同時在香港開辦「入贅清邁」的講座，和港人分享移民清邁的生活分享，又提供私人顧問服務，成為另一個收入來源。但他強調：「其實我工作唔係鼓勵港人出走，只係提供資訊。個人港人唔適合清邁住，我都會直接同佢講留返喺香港啦。立場中立，純粹分享個人經驗。」

建立頻道，其實是一個不斷尋找自我價值的過程。「如果你問我𠵱家揾幾多錢，我係唔會答你。錢唔係唔重要，重點係錢以外我得到什麼。現在我有不同收入來源，我只能說我滿意現在生活質素，足夠我養活家人和旅行。」



John：「好多人唔敢嘗試創業，就係怕失敗。」但是，清邁是一個可以讓年輕人跌跌碰碰的地方，「容許你失敗次數多，變相成功機會會增加。」

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