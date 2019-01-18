【01心意慈善項目】 「輪椅美工師」助傷健人士走出社區活出真我

傷健人士往往被視為社會上弱勢的一群，需要被幫助，但其實弱勢社群亦可以毫不弱勢。 自強協會義工潘漢能於2004年因頸椎受傷，終身須靠輪椅代步；另一義工張嘉星自出生確診患上先天性大腦痙攣，雙腿不良於行，從未嘗試以雙腳步行。惟他們並沒有囿於肢體殘障的各種不便，更身體力行活出精彩人生，發揮傷健人士助人自助的精神，回饋社會。

自強協會義工潘漢能本身擁有機械工程碩士學歷，一直努力讀書欲考取機械工程師資格，一心在工作上大展拳腳，惜一次手術令阿能需終身靠輪椅代步。

「中二嘅時候跌親個頭，搞到個頭同手腳不受控咁郁，但一直都相安無事，點知有次醫生話個頭搖得太犀利，傷咗條頸椎，做完手術之後，自此要坐輪椅！」

由工程公司經理頓變成終身須坐輪椅的傷健人士，不難想像阿能的心情何等低落。雖事隔多年，阿能重提往事，仍眼泛淚光。「社會地位、收入、朋友圈子都變晒，都幾唔開心！」

另一位自強協會義工嘉星甫出生已確診患上先天性大腦痙攣，從未嘗試以雙腳步行，自懂性開始，自卑感一直纏擾著他。

「我由細到大都未試過企起身行，都幾自卑，覺得自己係咁㗎喇、無用㗎喇，成世都要坐喺架輪椅度喇！」自卑感作崇，令嘉星鮮有外出，每次出街都「驚驚青青」，「我出街又驚、搭車又驚、過馬路又驚......」

張嘉星現已衝破肢體傷殘障礙，更以義工身份走出社區幫助更多同路人。(黃寶瑩攝）

一展所長 成就無限可能

然而，傷健人士雖行動不便，但只要得到合適的配套及支援，個人才能絕不遜於肢體健全者。

自阿能加入自強協會擔任義工後，漸漸由低谷走出來，現時更善用其機械工程知識幫助其他傷健人士，「例如電動輪椅電池成五、六千蚊一舊，我可以同佢哋分享點樣叉電叉得有技巧，延長舊電嘅壽命。」另一邊廂，阿能亦是該機構「輪椅美工師」服務受惠者之一，「就算保養得幾好，電動輪椅要維修保養都好貴，落雨嘅時候輪椅控制器好容易入水，入咗水會短路，但輪椅美工師嘅縫紉服務就幫我整咗個防水袋，好實用，依家落雨出街都唔駛驚，慳返筆維修費！」

而「輪椅美工師」服務另一受惠者嘉星更坦言，輪椅就等如雙腿，服務可以令他衝破肢體傷殘的障礙，擺脫以往封閉的自己，走出社區鼓勵同路人發掘自己更多的「可能性」，「輪椅車軚用得耐都要換，但搵代理公司成千三蚊一條，一對就二千六。『輪椅美工師』服務就唔收費，我買條軚佢哋就免費幫我換，慳成千幾二千蚊！依家我出去探訪都會介紹畀其他有需要嘅人！」



跨越坐輪椅的障礙 幫助同路人

「過來人嘅力量係唔一樣，佢哋可以話畀同路人知，有失敗經驗，就有信心解決問題；無失敗經驗，就無成功嘅樂趣。」自強協會中心主任吳恩兒認為，傷健人士比一般健全人士更能開解彼此，同路人身份讓義工們更能以同理心關愛他人，透過自身經歷幫助自己，成就他人。吳呼籲大眾踴躍捐款支持「輪椅美工師」服務，讓此項有意義的計劃得以延續下去，「雖然我哋用人哋唔要嘅輪椅去拆件，攞返啲零件翻新再用，但基本營運開支、水、電、租金、維修保養都需要錢，希望大家支持呢班自強嘅傷健朋友！」



（由左至右）潘漢能、吳恩兒及張嘉星大讚「輪椅美工師」的服務有意義，希望能獲善長捐款將計劃延續下去。(黃寶瑩攝）

自強協會開創的「輪椅美工師」服務會為輪椅使用者提供輪椅維修、加裝、縫紉、清潔、美化及研發服務。有關項目現已在「01心意」平台上架，並受惠於善款配對計劃，你的一份捐款成就雙倍心意，請即進入「01心意」平台支持自強協會啦！