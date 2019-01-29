【01心意慈善項目】上樓無期 劏房戶：社會房屋計劃是最後希望

愈住愈細，但愈住愈貴！ 根㯫2016年統計處資料顯示，香港近21萬人居於劏房，人均面積中位數為5.3平方米，每月租金中位數為4500元。但社區組織協會估計，實際居於劏房的人數遠超於此。社區組織協會推行的「社會房屋計劃」本可協助劏房戶走出惡劣環境，卻因欠缺資金被迫暫停服務，急需公眾支持，以繼續營運。

「依家已經超過24萬人身處惡劣劏房之中，租金佔佢哋入息3至4成，人均居住面積得20至25呎。」社區組織協會社區組織幹事徐珮恩指出，協會一直關注港人住屋問題，發現近年劏房數目愈益增加，居住環境有進一步轉差的趨勢，部份劏房戶更需要承受業主濫收水、電費用。眼見服務對象身處絕望環境當中，徐坦言心痛又無奈。

根㯫2016年統計處資料顯示，香港近21萬人居於劏房，人均面積中位數為5.3平方米，每月租金中位數為4500元。(高仲明攝）

葉太一家四口以$4100租住深水埗欽州街一間100餘呎的劏房單位，屬低層單位，面向馬路，廚廁僅一門之隔。去年颱風襲港期間，葉太單位更「屋漏兼逢連夜雨」，「車聲嘈、大塵呢啲就一定有，最慘係打風屋企漏水，啲白蟻同蝨走晒入屋！」葉太向業主反映，僅獲覆一句「無辦法」了事。

事實上，除基本租金外，單位的水、電費均由業主自由定價，葉太需繳付實際用量以外的費用，情況猶如「加租」，「呢度地方窄，但每兩年約滿加租，每度電嘅電費同水費都貴過人，夾夾埋埋啲嘢每個月成半人工冇咗！」

葉太兩名兒子已為中學生，身高與父親相差無幾，四個成年人屈居於百呎單位，不難想像當中的不便。可惜輪候公屋將近6年仍無回音，對於無法為兒子提供良好居住環境，葉太坦言有點愧疚，「呢度無咩空間畀兩個仔學習，連坐低好好做功課嘅位置都冇！」

家徒四璧，葉太一家連一起坐著看電視的空間都沒有。(高仲明攝）

葉太居住的劏房狹窄得連兒子做功課的空間都沒有。（高仲明攝）

社會房屋計劃為劏房戶帶來曙光

另一邊廂，曾是劏房戶的彭女士與其女兒就幸運得多。彭與女兒去年11月起受惠於社區組織協會「社會房屋計劃」，居住環境大有改善，回想起過去劏房戶的生活，彭坦言不堪回首，「以前三、四步就行晒間屋，連洗衣機都冇位放，冬天凍到對手僵晒都要用手洗衫，又完全冇間隔，成屋都係煮飯油煙味同廁所味，仲要月租$4300！」彭現以約$3700租住計劃提供的翻新分租單位，母女生活重現曙光，「依家一間房都大過以前間屋，廚房、廁所分開，個廳仲大到可以畀個女跳舞！」

兩個月前仍是劏房戶的彭女士，現與女兒入住社會房屋計劃下的翻新分租單位，生活環境大有改善。（高仲明攝）

彭女士的翻新單位，點圖以觀看更多：

社區組織協會推行的「社會房屋計劃」透過向良心業主以低於市價的租金租予協會三至五年，由協會翻新改裝單位，以入息約兩成半的租金租予正輪候公屋多年的家庭入住，讓基層人士住得舒適，免卻業主加租及迫遷之苦。惟計劃欠缺資金而被迫擱置，「其實有好多良心業主肯用低啲嘅租金出租單位，但礙於翻新嘅費用高，我哋無錢翻新就只好放棄。」社區組織協會幹事徐珮恩心痛服務對象居於惡劣劏房環境中，希望獲得社會大眾捐款支持，共同助劏房戶逃離水深火熱的居住環境。

請即進入「01心意」平台支持社區組織協會「社會房屋計劃」啦！有關項目受惠於善款配對計劃，你的一份捐款成就雙倍心意。