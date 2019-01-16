【出走台灣2】窮港男娶台灣女　朋友義借龍鳳鐲：這是台灣人情味

在香港生活中找不到快樂，港人蕭向榮放下一切，遠走台灣，重新追尋自己人生。在台灣，他找到了一直嚮往的生活、人情味，甚至遇上了一位在他幾乎失去所有時，仍願意和他廝守一生的台灣女生。不過，到結婚時他才發現，原來港、台兩地的結婚文化相當不同...

初到台灣闖蕩，蕭向榮在墾丁經營旅遊網時，邂逅了當時在高雄旅館工作的妻子王嬿萍。雖然現在成了香港人妻，但原來王嬿萍當時因身邊朋友的經驗，而對香港男生留下不好的印象：「那時候我們生活圈的女生，遇到的香港男生都是在夜店認識，很多人以為他們想要進一步交往，沒想到他們飛回去香港，就再沒有聯絡了。」一個又一個「人辦」，令她認為香港男生並無認真談感情的打算。然而，二人還是因為愛狗這契機而結緣，但就在開始發展感情的幾個月後，蕭向榮因故失去了自己創立的事業、財產，也失去了一份曾稱兄道弟的情誼。

在台灣失去了辛苦打拼下來的事業，蕭向榮(左)的人生低潮幸有王嬿萍陪他渡過。(李穎霖攝)

「夫妻本是同林鳥，大難臨頭各自飛」，在蕭向榮眼中是自然的事，他憶述自己對當時還是其女朋友的王嬿萍說，如她想離開自己，會理解她的決定。「換轉是我，剛認識不久，你就說家裏破產，我會想是否被騙，這故事好像在警訊看過！」說起這段往事，他的語氣像只是在開個玩笑。蕭向榮憶描述，面對如此大的困境，另一半仍選擇不離不棄，只回應他一句：「我認識你時，你也不是很有錢。沒所謂啦！」

「人在異地，小小的難關也是生死存亡的關鍵」說起這段往事時，蕭向榮總把這句話掛在嘴邊，而這個台灣女生和他走過了這段關鍵時刻，更和他一起搬到高雄，重新展開他的事業，令他確定對方就是要廝守一生的人。後來，二人發現將迎來小生命，有了結婚的打算時，他才發現整件事不是「簽個字」就完成。

兩地結婚文化差異大

王嬿萍從商的母親本來不太支持她下嫁窮小子，但經過多番溝通，終打動王媽媽，更沒有要求男方贈禮金，蕭向榮後來發現，原來這是外母「愛的表現」。

準備結婚的時，蕭向榮才發現台灣的婚禮文化相當不同，不是「簽個字」就完事。(受訪者提供)

「通常很多人結婚到(禮金)這一關就Bye Bye了。」王嬿萍續道：「太少會傷感情，因為台灣人覺得，你要把我女兒娶走，你要讓我女兒好像體面一點。」以她近日完婚的朋友為例，女家收取了60萬新台幣(約15萬港元)作禮金，難怪蕭向榮說起這件事，也直說外母待他很好。後來，妻子的姐姐結婚，跟足台灣傳統擺三日喜宴，迎親更出動了十輛Mini Cooper禮車，隆重的場面讓他看得有點心虛：「我問她，我那時是否對你不起！」

和時下不少香港年輕人一樣，蕭向榮和妻子本來不打算擺酒，但在長輩的要求下，二人還是擺了一次。禮金、喜宴上都作出了讓步，外母只要求蕭向榮為她的女兒準備一雙龍鳳鐲。「兩萬多港元買像膠殼的東西，而且不是實心的，還只有兩隻！」格價後覺得戴一雙不好看，買幾雙又要價幾萬元，經濟上未必能負擔，於是兩夫婦心生一計，決定向已結婚的台灣朋友借。

兩夫婦飲用的杯上印有兩子女的相片。（李智智 攝）

「結果朋友甚麼都沒說，到結婚當天，把她穿戴得像『鐵線拳』一樣，問我『好看吧？我家有幾隻，我再問朋友多借幾隻給你。』」憶起這段往事，蕭向榮續道：「這就是這裏的人情味。」

事情在他看來，是人情味的體現，但卻惹來部分親戚的白眼，甚至有人向蕭向榮直說，覺得這是「不要臉」的行為，但作為新娘子的王嬿萍卻沒顯得太在意，笑道向人借也是她的主意：「就是戴給家裏長輩看，讓他們開心，朋友大家都知道我們不喜歡鋪排那些東西。」

維持婚姻需溝通

結婚以後，並不如童話故事般「Living happily ever after」，現實的問題總會從各方面湧現。問題接二連三湧現，總令人有覺得走不下去的時候，蕭向榮坦言妻子亦曾一度喊離婚。「我問她是不是真的要離婚，是才說出口，說了就回不了頭。」比起感情用事，他更希望以溝通解決問題：「人生總有問題，就想辦法解決吧。」

二人的婚姻現時走過了七個年頭，孕育的兩個小朋友亦日漸長大。(李穎霖攝)

捱過了大大小小的難關，婚姻走過了七個年頭，孕育的兩個小朋友亦日漸長大，一家四口在高雄過着簡單的生活。問王嬿萍現時是否幸福，她露出略帶靦腆的笑容，說了句「OK啦」，坐在旁邊的丈夫聽後，馬上開玩笑地問了記者一句：「你現在是來搞破壞嗎？」

Neil期望一家四口能過着簡單的生活。（受訪者提供）

雖然蕭向榮不時「催眠」，常對妻子說，自己不太喜歡城市、想念墾丁的簡樸生活，但小朋友是二人現階段的生活重心，須照顧他們的求學需要，而令他這「大男孩」被困在城市中。對於未來，王嬿萍早已有了規劃：「等他們到了一定年紀，追求自己的生活時，我們就到鄉下找個小房子住。」聽到妻子這樣說，一直嚮往寧靜生活的蕭向榮興奮道：「那證明我把她催眠成功了！」