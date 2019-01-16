【出走台灣1】80後移民台灣變KOL　在台掙扎求存：總比在港快樂

移民不移民，也許是香港青年面對的共同問題。最近有調查發現約5成年輕人考慮過移民，八十後旅遊達人蕭向榮（Neil）便是其中之一。 自嘲是「無錢、無樓、無固定事業的典型廢青」，Neil曾與不少青年人一樣，為自身黯淡的前景深感徬徨。他後來毅然移民台灣，落地生根、建立起自己的旅遊事業；可是，一海之隔就是樂土嗎？來台至今仍在掙扎求存，他坦言人離鄉賤，惟總算過得快樂：「不要為了逃避香港的問題而移民，而是認清和選擇屬於自己的生活方式」，且聽過來人言。

記者來到Neil位於高雄前鎮區約800呎的平房住宅。他一打開門，樸實的裝潢載滿他與來自當地的妻子、長女和幼子（分別約6歲和4歲）的生活點滴。他笑言，屋租約3,000港元，比香港便宜得多。

「如今溫馨的生活來之不易，其實我只是典型的香港廢青。」Neil（37歲）移居台灣逾9年，身為當地旅遊達人的他，除了建立旅遊網站，亦經常在YouTube分享台灣生活文化，逾12萬人訂閱頻道。但不論鏡頭前後，他都再三自嘲「所謂的職業都只是大打雜，至今仍是無殼蝸牛，在港算是一事無成的青年吧」。

Neil（37歲）移居台灣逾9年，坦言移民生活並不易。（李穎霖 攝）

「香港生活迫人，根本無法生存」



Neil一身古銅色肌膚，自言生性熱愛陽光、海灘，只求過着平靜自由的生活。無奈這似乎「懶洋洋」的生活態度，在香港追求「有錢有樓有成就」的社會價值下，「除非是富二代，否則生活迫人，根本無法生存」。

故生於普通家庭的Neil，約23歲大專電腦資訊系畢業後，隨波逐流當上IT工程師，惟時值科技業前景低迷，人才過盛，收入只有約1.1萬元，「那時覺得工作得沒尊嚴。做得不爽麼？老闆就叫你走，明天再去聘請便宜2,000元薪水的人」。

做過IT、救生員、銷售員：但我買不到快樂

他續稱，為了賺更多錢，曾從事的工作不計其數，包括救生員、速遞和銷售員，但沒有一份做得長，「當銷售員是我人生最痛苦的時候，我是一坨爛泥，賺錢不是我人生目標，但行業卻是講求業績，不論你想不想，公司都會迫使你機關算盡達到目的」。縱使那時月薪高達3萬多元，但為跑業績犧牲生活，他撫心自問是否值得：「賺了錢之後呢？我買不到快樂」。

不願當打工奴隸的Neil亦曾嘗試創業，與朋友開設專賣精品的小店，月賺數萬元總算搞得有聲有色，但卻招來業主加租的藉口，「在香港，沒錢的年輕人創業無法出頭，生活和經營成本愈來愈高，能留在戶口的錢，所剩無幾」。

Neil稱，大專畢業後從事的工作不計其數，但沒有一份工作做得長，對前景徬徨。（受訪者提供）

移民台灣全因一次墾丁旅行

或許是命運安排，當Neil對前景正感到絕望時，9年多前恰巧與幾位好友到台灣墾丁旅遊，卻意想不到地成為他人生的轉捩點。他憶起，那時5天的行程，當地卻有4天受颱風吹襲，真是倒霉極了。

然而，塞翁失馬，焉知非福。「民宿阿姨竟因打風覺得對不起我們，將家裡所有吃的東西和名產都拿給我們吃。最後一天早上，當我們收拾行李回港之際，她叫我們趕快擠上車，免費帶我們走一圈，說難得來到這裡，一定要遊覽。那已經超越了我們幾百元台幣房租生意的事情，這都是我在長大的地方沒有遇到」，Neil津津樂道。

因被墾丁濃厚的人情味和遼闊的海洋打動，Neil他決心來台灣闖一番事業，藉香港開創的公司再到台灣開分公司，取得工作簽證。因人生路不熟又言語不通，為了在台灣落腳，他用自己電腦科技專業的一技之長，設墾丁旅遊網站，幫當地業者拉生意和下廣告，又擔當導遊賺外快。他說：「萬事起頭難，來台首年是觀察他們的生活步伐，在民宿做櫃台和兼職出租電動車，挨家挨戶去拜訪民宿老闆推廣理念，甚至要教他們如何上網，邊學邊做，慢慢熬出來」。

Neil（後右一）初到墾丁時，獲民宿阿姨（後左三）熱情招待。（受訪者提供）

在台事業上軌道 卻被港人出賣



當事業漸上軌道，Neil就邀香港稱兄道弟的好友來台做拍檔，始料不及被對方出賣，被對方搶走生意，令他頓時一貧如洗，「所有積蓄都沒了，那時連三千元台幣的房租也沒法交」。他慨嘆，人離鄉賤，人在異地，稍有差池就身敗名裂，「那一關我轉不到，也沒法再相信人，幸好女朋友不離不棄支持我」。更令他感動的是，有民宿老闆獲悉此事後，堅持必須由Neil經營網站，才繼續下廣告，令對方知難而退，「是這份難能可貴的義氣，令我重新振作」。

回想在台灣的日子，事業高低起伏，Neil稱，至今生活上仍是「掙扎求存」。如今縱仍未算名成利就，但他強調從不後悔當初的決定，「能迎娶與我共患難的愛人，生兒育女，在濃厚人情味的地方過着簡單平靜的生活，至少我是快樂的」，暫未有打算回港。期間，他又笑着補充，港男移民台灣，要有當兵的心理準備，因當地規定，19至36歲港澳居民入籍台灣後會自動成為「役男」, 需要當兵，除非有特殊原因, 如健康問題，是家庭經濟支柱或家庭問題等, 可申請替代役或補充兵，獲安排較輕鬆的任務，「幸好我當時剛生兒育女，又是家庭經濟支柱，只需服12日的補充兵役」。

港人移民地區 台灣排第四

近年香港政治和經濟環境不明朗，移民的呼聲高漲。中大香港亞太研究所最新調查發現，約有三分一受訪市民稱，「若有機會，將打算移民或移居外地」，當中18至30歲的受訪者，更加「每兩人就有一個」想離開香港，而政治爭拗多和居住環境擠迫是移民主因。

根據保安局的資料，台灣是第四多港人移民的地區；首三位是美國、澳洲和加拿大。根據台灣內政部移民署網頁最新資料，2018年首11個月，獲台灣當地給予定居許可的香港居民人數有1,000人；2017年同期則有991人，即微升了0.9%，該年全年，獲台灣給予定居許可的香港居民總人數為1074人，較2016年全年的1086人，減少約1%。

「我始終都是香港仔」

Neil強調香港是其成長之地，至今仍非常關心香港，明白港人移民心態，「婚後多次回港探親時，已深感香港面目全非，如年少時常逛的太子金魚街賣魚的店舖少之有少，反之是藥妝店和滿街的內地人，港人生活和生存空間似乎愈來愈少」。

他續稱，過去不少港人朋友透露正計劃移民，但他奉勸要三思：「他們稱為了下一代，無論去哪一定要走。對此我是很失望，雖然我都是拍拍屁股就來台灣，但我來台灣不是因為怕了香港，而是因為我確定在台目的，找到想要的生活，移民要有來了就不要回去的決心」，他又指出，雖然台灣不排斥，甚至特別照顧他這類外地人，「但到我死那刻，台灣人始終不會當我是台灣人，而我始終的確是香港仔。」