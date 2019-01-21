【收回聯仁街熟食小販市場】包伙食逾40載　荃灣福食店本月消失

曾為撐起本港工業發展一員，在荃灣立足逾40年，屬區內僅存極少數的福食店「合興伙食」，即供「包伙食」檔，即使奮力轉型，由工廠客擴展至商廈及學校客，迎接時代挑戰，卻因政府今年三月一日要收關閉荃灣聯仁街熟食小販市場，被迫本月「消失」。合興伙食經營者郭錦祥走過行業興衰，眼看半生心血即寫入歷史，撫着左膝長年累月的舊患，走上彷徨的未知之路，感嘆：「或者是天要我停下來，今年新年終於可以休息了」。

郭錦祥每天都要煮約一、兩百人份量的飯菜。（鄧穎韜 攝）

一拋、一炒，爐灶的熊熊烈火，映對郭錦祥通紅的臉。每朝清晨，人稱「飯仔」的他都會在荃灣聯仁街熟食小販市場這個約200平方呎廚房，忙個不停。飯仔說，天還未亮，他便走遍長沙灣副食品市場、魚類批發市場以及附近街市挑選新鮮食材，回檔準備煮飯菜。當汗流浹背的飯仔，匆忙地捧出一大鍋飯菜，小心翼翼裝進飯盒時，四周即溢滿飯菜香，他笑言：「這裏大概一、兩百人份量吧」。說罷，他便用手推車將飯菜運到貨車，挨家挨戶親手送飯。

跟一般外賣店不同，現年57歲的飯仔經營的是福食。所謂福食，即是坊間常說公司「包伙食」，屬員工福利。本港部份舊式公司仍會光顧，像飯仔這類包伙食公司，每天向員工提供一圍圍飯菜和湯。飯仔則按人數多寡，以月結形式結帳。不過，隨本港願意提供「包飲包食」的公司愈來愈少，福食行業亦式微，而飯仔亦說相信自己亦是本港荃灣區僅餘的福食店。

郭錦祥對每一份食材都一絲不苛。（李智智 攝）

回顧包伙食源起，飯仔稱，昔日不少工廠，工人薪金不高，每月只有十多元，老闆多數「包食」，聘請他這類食店煮飯菜，跟員工一起在工廠用膳。在1977年，當時年僅16歲飯仔隨妹夫入行，於荃灣工業區附近，建立「合興伙食」，後來遷入聯仁街熟食小販市場。

爐灶陪伴郭錦祥數十載光輝歲月。（李智智 攝）

飯仔入行時是包伙食行業的黃金年代，皆因當時香港經濟起飛，工人為求趕工，無法外出用膳，公司大多光顧他們。飯仔一邊裝飯，一邊津津樂道：「最興旺是80年代，全港各工業區包伙食公司達逾百間，單是荃灣已經有30多間。我當年僱用十幾個夥計、三名廚師，加上我，用三架貨車送，每日做100圍，每圍約5至8人。」生意薘勃，收入亦豐厚，他說：「當年做警察只有先有1,300元人工，但包伙食就月入1,500元至2,000元，值得博」。

奉行薄利多銷，雖然包伙食售價不高，時至今時，平均每餐飯每位大約只索價十多至二十多元。不過，飯仔說，除了食材絶不馬虎，餐單一星期內不重複，更為客人貼心設計，「例如某些公司員工愛喜歡多菜少肉；有些信邪的公司，叮囑逢賽馬日不要供應蒸鹹蛋。因鹹蛋代表扯白旗，象徵輸晒，又或是粉絲蝦米等絲類食物也不行，因為絲絲聲，跟輸輸聲，發音近似。」

過時過節更會「加餸炮製」，他說：「以前初二、十六做尾牙，有雞有燒肉，工廠會加菜，但近年都沒有了。」語畢，他就迅速叫記者上車：「要快呀！趁飯菜還熱時送到客人手上。」

穿梭於荃灣、葵涌的工商廈間，可謂飯仔生活的一部分，過程相當「考體力」。送飯期間，碰巧遇上升降機壞了，飯仔就拿着幾十斤飯菜，硬頭皮一拐一拐行樓梯上樓。梯間傳來他一道道的喘氣聲，他嘆：「已經習慣，唉！」

揉揉嚴重勞損左膝頭，他透露，近年需接受物理治療：「每日要工作，哪有時間去做手術？這40年只有家事、聘請員工或是醫院覆診，才會休息。就連去年『山竹』十號颱風我都照開工，車差點被吹翻，首次感受到害怕，仿如入鬼門關」。

說起車，飯仔摸一摸陪伴他30多年「戰車」：「以前我們都是騎這架鳳凰牌單車送飯，車頭尾載着上百盒飯菜，最不捨得這架車，比我兩個兒女的年紀還要大。現在腳傷有半年沒騎了，未來不知把它放哪裡」。

郭錦祥見證不少工業由盛轉衰，沒料到包伙食行業同樣會步入夕陽。（鄧穎韜 攝）

飯仔坦言，最初雖然在工業區內見證各行各業由盛轉衰，沒料到包伙食行業同樣會步入夕陽。現時他的生意只剩下30圍，員工只有一位留守，但形單隻形的他仍未言放棄，除工廠外，亦轉戰寫字樓和學校生意，笑稱「日子如常」。

「合興伙食」今月底被迫離場，郭錦祥徬徨前路去向。（鄧穎韜 攝）

儘管飯仔努力轉型，迎接時代轉變，無奈荃灣聯仁街熟食小販市場過去由審計署批評空置率高逾8成，如今由36間食店剩下只有4間。食環署去年5月宣布，在今年二月關閉該熟食小販市場，後來更新為三月一日，「以騰出地方作更有效益用途」，「合興伙食」因而被迫「硬離場」。勞碌半生，他說未必有力，轉場入舖再戰：「其實我同期的師兄弟都沒做了，只剩下我。現在這區只有我一家傳統包伙食公司，這行青黃不接，我身體也受不了，相信過了今月31日，再也就沒有了。」

他無奈一嘆：「 現在幾十歲才要轉行，真是很徬徨，真不知自己可以幹甚麼」。飯仔鎖上檔舖大門，沒體力思索前路，只仰天嘆息一聲：「或是上天要我休息吧！今年年初一終於可以真正休息，好好睡一覺」。