【收回聯仁街熟食小販市場】場內唯一堂食「英利茶餐」營業至今日

自政府七十年代起停發熟食小販牌照，牌主死一個就多一檔空置，屹立近半世紀的荃灣聯仁街熟食小販市場，更因空置率逾八成被政府收回，須於今年三月一日關閉，意味僅餘四家食店將各散東西。各檔戶慨嘆熟食小販並非無生意，而是政府步步「陰乾」市場，迫他們離場。其中，今日「英利茶餐」最後一天營業。面對前路，他們無奈茫然，更難捨數十年建立街坊情。

建於1970年，荃灣聯仁街熟食小販市場，位於荃灣聯仁街及楊屋道交界，佔地約1,673平方米，本來設有36個熟食小販攤位。不過據僅存檔戶指，現時只剩下四檔仍有營業。於2015年，曾被審計署批評空置率高逾八成。按食環署發言人，去年5月獲荃灣區議會支持，決定今年3月1日關閉市場。

「英利茶餐」負責人之一的趙楚峯（左）稱，餐廳由父親（右）一代至四名兒子負責打理。（鄧穎韜 攝）

記者連日走訪市場，了解僅存檔戶去向。目前四間仍留守攤販，包括「英利茶餐」、「合興伙食」、「樑記燒味」和「平記燒味」。其中，該處唯一提供門市堂食的「英利茶餐」，今日是最後一天營業，料傍晚正式告別食客。

建於1989年的「英利茶餐」，由父親一代至四名兒子負責打理，只供應早市和午市。對於今日結業，四弟趙楚峯再三嘆言「不捨得」，「最不捨得是食客」。雖然聯仁街熟食小販市場不復昔日興旺，但「英利茶餐」仍不少捧場客，每日午市都有逾100位來自附近工廈和辦公室「打工仔」前來。其中，食客陳先生是附近工廠老闆，他向記者慨嘆：「以後不知到哪裡食了，很頭疼」。他說，過去30年都會「包飯」，帶員工一起來吃午飯。他已與阿峯約定在結業前包一圍，舉行歡送派對。

阿峯說，場內不少檔戶都是十多歲「放下書包」，隨父母入行，「這數十年由起床到下班回家都是這條路」。他續指，由於與各店舖負責人都是識於微時，關係如同手足，從不因競爭起「拗撬」。

結束荃灣聯仁街熟食小販市場打拼的日子，阿峯透露，之後計劃跟幾名兄弟「入舖」轉戰荃景圍天橋食堂。雖仍能從事飲食，但是他們嘆，荃灣又少一個富露天小販茶餐特色的地方。他續說：「現在街市樓上室內大牌檔，大聲說話都不舒服，又難找到地方泊車。不少人誤以為我們這類餐廳（小販市場檔）污糟，其實我們這樣更衛生。那麼多年未曾試過停牌，因你可直接看見廚房，與廚師溝通，但其他室內餐廳根本不會讓你進去廚房見他炒菜。」

另外，於聯仁街熟食小販市場營運20多年的「樑記燒味」和「平記燒味」，同樣養活了兩代人。兩檔負責人斥政府，由通知到收回，為期約半年，太過倉促，因而仍未找到地方安置，目計劃前留守最後一刻，「最壞打算就是轉行」。

「樑記燒味」負責人黃國樑冀政府改善小販政策。（李智智攝）

「樑記燒味」負責人黃國樑稱，過去生意一直穩定，並指因食品售價低廉，「一隻大燒豬只售2,500元，較市面3,000多元低」，吸引不少公司、紀律部隊和駕駛學院員工光顧。他說：「這裡其實很多攤檔並非做不住，而是政府不發牌和不續牌，所以牌主是死一個就沒一個，導致攤檔逐一空置，但政府寧願丟空亦不願租給我們。今時今時沒落，都是政府造成的」。

他說，現存攤檔並非要求賠償，而是望可獲安置，繼續營業，但政府完全置之不理，「小販市場對於低端行業有一定需求價值，有那麼多空置位，都不讓人繼續去做或轉型呢？」。最令他失望是，雖然原本小販商會近日有機會上立法會表達改善小販政策問題，要求增發牌照，惟事後流會收場，「小販完全被政府漠視」。

「根本打壓你們，沒辦法！」另一檔擁近40年歷史的「合興伙食」計劃月底結業。負責人郭錦祥批評，政府一步步「陰乾」市場，「盡快將小販牌照全部收回」。

他稱，以往店方附近空地容許放置桌子供應堂食、泊車「上下貨」，惟近年被政府卻禁止。政府期後更附近市場入口設置鐵柱禁止車輛出入，同時食環署密密巡察，他說：「一星期可以有幾次，他們一來如同要洗太平地，我們根本無法做生意，他們口大，我們口小，他們要搞的，一星期釘牌都可以，衛生問題甚麼都可以隨他們講」。他說，過去曾向不少議員求助，都無功而還，「議員第一時間會問受影響人數，一聽到我們都只有幾檔，已經大打折扣，所以沒有人可以幫我們，只好靠自己順著着過這十幾天」。

「合興伙食」負責人郭錦祥批評，政府「陰乾」市場。（鄧穎韜攝）

翻查自1972年起，政府已停發新小販牌照包括固定攤位（熟食或小食）小販牌照。2010年5月21日後簽發的牌照，持牌人離世後，不予繼承或轉讓。按食環署資料，截至至去年，全港共有117名持牌固定攤位（熟食或小食）小販。

就荃灣聯仁街熟食小販市場，食環署發言人現時只有5名持牌熟食小販在場內營業。署方指該市場光顧人數甚低，未能發揮其功能，虛耗公共資源，同時部分持牌人亦曾向署方表示考慮交回牌照以領取特惠金，因而決定於今年3月1日關閉該市場，並於去年5月獲荃灣區議會支持。至於收回市場後，該地未來有何用途，署方則未有交代，只稱「騰出地方作更有效益用途」。