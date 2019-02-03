【豬年2019】政府推綠色年宵　熟食牌卻只可用即棄餐具

外賣「走塑」儲印花換環保餐具、為大型活動免費提供5000套可重用餐具，政府近日不斷「出招」，希望可以慢慢改變市民習慣，推動源頭減廢。不過，部份食物店想「走塑」，使用可重用餐具卻發現有違牌照條款！ 原來，在年宵經營熟食檔，需向食環署申領《臨時食物製造廠牌照》，而牌照規定持牌人只可以使用「即用即棄」的器皿來盛載外賣食物，否則便有違牌照規定。環團希望，政府能夠放寬牌照條款，容許店家直接使用重用餐具，使年宵市場更環保。

年宵市場一直被垢病產生大量垃圾，去年環保團體綠色和平統計，單是維園年宵巿場，一星期已產生約百萬件即棄塑膠，當中以餐具數量為多。今年環保署和多個團體合作，在全港推行「綠色年宵」，更在九個設有熟食檔的年宵市場，提供環保餐具租借服務，望市民減少使用即棄餐具。萬事看似俱備，即棄餐具是否已絕迹垃圾桶？

在年宵開鑼第二日的傍晚，觀塘年宵市場熟食檔旁聚集了不少手中拿着環保餐具、在享用美食的遊人，吃完食物的遊人就將餐具放在附近的回收箱，不過旁邊的垃圾桶內，仍見即棄餐具的蹤影，桶內有零星的膠碟，但更大量的是長竹籤。

雖然有了環保餐具租借服務，但在年宵開鑼第二日的傍晚，觀塘年宵市場熟食檔旁的垃圾桶內仍有零星塑膠碟和大量長竹籤。(李穎霖攝)

「到了晚上，垃圾量仍有這垃圾桶的一半，但比去年已少了很多，去年的垃圾桶『爆晒』。」環保團體生態巴士項目主任陳杏怡指着附近的大型垃圾桶說。生態巴士今年負責觀塘和黃大仙年宵市場的環保餐具租借服務，她指雖然熟食檔員工配合措施，但有時亦會擔心市民將餐具拿到場外帶走，故會使用即棄餐具，預先包裝食物的袋、飲品杯亦難避免。「也要看我們能否提供他們需要的餐具，例如串燒用的長竹籤，我們難以提供類似餐具，故這是提較易產生的垃圾。」

環保團體生態巴士項目主任陳杏怡指，熟食檔員工配合措施有時擔心市民將餐具拿到場外，故會使用即棄餐具。(洪業銘攝)

雖然環保署主動配合，但政府的政策仍成徹底「走塑」的障礙。在年宵經營熟食檔，需向食環署申領《臨時食物製造廠牌照》，而牌照規定持牌人只可以使用即用即棄的器皿，盛載外賣食物，成為過往多個大型活動中，即棄塑膠餐具遭棄置的主因之一。

《臨時食物製造廠牌照》條款列明，只可用即棄飲食器皿。（資料來源／食環署）

「和有正式牌照的餐廳做法不一樣。」配合計劃的觀塘和黃大仙年宵市場熟食檔老闆郭棟樑承認，因牌照嚴格規定只可提供即用即棄餐具，令他們處於被動的狀態，即使自己想環保一點，也無法做到。

配合計劃的觀塘和黃大仙年宵市場熟食檔老闆郭棟樑指，牌照規定他只可提供即棄餐具，故即使自己想環保一點也做不到。(李穎霖攝)

熟食檔不得提供環保餐具，變相只可依靠主辨單位、環保團體協助，才能推動環保餐具的租借。本身有經營茶餐廳的郭棟樑指，除了年宵市場外，亦有參展幾個大型美食節，每次參展也起碼準備幾千套即棄餐具，在主辨單位沒有提供環保餐具租借服務的情況下，只有少數人會自備餐具購買食物，「通常主辨單位說自備餐具有優惠，又有電視台宣傳，才會有較多人這樣做。」

從《臨時食物製造廠牌照》條款中可看出，政府將外賣定義為以即棄餐具盛載的食物，而事實上，陳杏怡認為，不少市民也有此想法，而使用可重用餐具盛載外賣食物的做法，在香港亦不普遍。食環署規定要以簇新的即棄餐具盛載食物，無疑是希望保障食物安全，但事實上，即使是新的即棄餐具亦難以保證百分百安全，她相信如政府肯改變此外賣定義會是好事。

環保團體生態巴士項目主任陳杏怡希望，在熟食檔和餐具租借公司有更多合作下，政府可放寬牌照條款。(李穎霖攝)

是次年宵餐具租借服務，食環署規定使用過的餐具不可在場內進行清洗，需收集後交由合規格的清潔公司清潔消毒。這些規定以達保障衞生的目的，故陳杏怡希望熟食檔和餐具租借公司可有更多直接合作，向政府保證餐具來源正規，清潔亦合格，以放寬牌照規管：「希望在大型活動上會有一點豁免，當然確保餐具的來源、安全很重要，政府可考慮為清潔標準提供證書。」

觀塘年宵市場今年的「走塑」情況較去年進步，但在其他年宵市場，環保餐具租借服務亦未能完全「走塑」。綠色和平早前公布調查，指維園、花墟及元朗年宵市場首兩天，每日平均丟棄逾30萬件即棄塑膠餐具，這三個年宵市場中，平均近7成市民都不知道有餐具租借服務，更有超過一半受訪者指，即使知道有此服務，亦會因擔心不衛生、麻煩等原因，而選擇不租借。市民對服務認知度不足，令計劃遇上阻礙。

陳杏怡指，去年首次提供餐具租借服務時，亦通上過困難。(洪業銘攝)

現時九個有設熟食檔的年宵市場，分別由不同的團體負責餐具租借服務，部分團體選擇在自己的攤位進行租借，陳杏怡憶述，去年生態巴士在觀塘年宵市場亦採用過此方法，而服務亦非一步到位。

她指，生態巴士去年在和熟食檔距離稍遠的攤位作宣傳，但首天服務使用率未能「破蛋」，翌日亦只借出了40隻碗和20支叉：「最初沒有太多人理會我們，因為他們只顧享用食物，我們的角色也比較被動，亦有遊客享用完食物後，才發現我們的攤位。」

汲取了去年的經驗，今年他們將餐具回收箱設於熟食檔附近。(洪業銘攝)

他們後來改變策略，安排義工在熟食檔旁宣傳服務、設置環保餐具回收箱，熟食檔見狀亦慷慨幫忙，同意讓他們將環保餐具放在熟食檔內借出。陳杏怡說在此之後，多了市民知道租借服務，使用率亦慢慢上升，到年宵的最終日，他們借出了400隻碗、63隻碟。陳杏怡坦言，租借服務需要大量人手宣傳、解釋，以及熟食檔的配合，主動詢問市民會否選擇使用環保餐具，才能成事。「我覺得遊客表現比較被動，你提供甚麼他都會歡迎使用，如我們多鼓勵市民，他們可能有環保意識。」

今年生態巴士負責觀塘和黃大仙年宵市場的租借服務，汲取了去年的經驗，陳杏怡指團體今年在攤位競投日，已和投得兩年宵市場熟食攤位的負責人溝通，希望可互相配合，而熟食檔爽快答應，讓團體將環保餐具放在熟食檔內，着員工優先使用。今年市民使用即棄餐具的數量減少，她亦觀察到市民慢慢習慣借用環保餐具，但她指團體的目標並不止步此，希望長遠可鼓勵到市民自備餐具逛年宵：「並非所有市民都有如此遠的想法，這服務只是一個體驗，培養出一個習慣，先令他們覺得要減少用即棄餐具。」

陳杏怡指表示，但她指團體的目標並不止於推動環保餐具租借，天希望長遠可鼓勵到市民自備餐具逛年宵。(洪業銘攝)

為了源頭減廢，台灣、韓國、溫哥華等地政府已立例，逐步禁用膠飲管、即棄杯、發泡膠盒等即棄餐具，美國柏克萊市議會更在上月通過，要求市內餐廳全數使用可重複使用容器作外賣餐具，相比起來，香港政府雖常強調要源頭減廢，但不少政策仍與此相違背。

雖然陳杏怡亦希望香港有日可走到「禁膠」這一步，但認為突然「一刀切」地禁用會較困難，可能令市民對環保餐具反感之餘，食肆亦未必有相龐配套配合。她建議，可加入賞罰機制，慢慢改變市民，減少使用即棄餐具。

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