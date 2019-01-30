【外賣走塑運動】三大連鎖快餐店合計　兩月省120萬套即棄餐具　

為鼓勵市民減少使用即棄餐具，環境運動委員會、環境保護署與香港飲食業聯合總會早前合作，推展「外賣走塑、餐具先行」宣傳及公眾教育運動。首階段在全港3間大型連鎖快餐店推行的先導計劃，為期兩個月，已於1月15日結束。環保署表示，計劃期間市民共減少使用超過120萬套即棄餐具，並換領超過共10萬份贈品，目前正籌備下一階段運動。

在先導計劃下，市民在參與的連鎖快餐店購買外賣時，不索取任何即棄餐具，可獲一枚印花。集合六枚印花，可免費換領由環運會贊助的可重用不銹鋼餐具，或由連鎖快餐店贊助的熱飲，以鼓勵市民培養自備餐具的習慣，減少使用即棄塑膠餐具。

環保署指，先導計劃期間，三間大型連鎖快餐店（大家樂、大快活及美心MX）合共派發超過120萬個印花予外賣顧客，市民共減少使用逾120萬套即棄餐具，並共換領約86,000套不銹鋼餐具和約22,000杯熱飲。

三間大型連鎖快餐店大家樂、大快活及美心MX都有參與先導計劃，但麥當勞、肯德基及吉野家等則不包括在內。（資料圖片）

2019年首季研即棄餐具管制

環保署發言人表示，計劃舉行期間，環運會及環保署積極於社交媒體及電台和報章等宣傳，並透過三間大型連鎖快餐店遍布港九的分店網絡，成功引起市民對『走塑』的關注及認同，在宣傳及公眾教育方面收到一定成效。

環運會和環保署正籌備下一階段的宣傳及公眾教育運動，進一步宣掦「走塑」的信息。環保署亦將於2019年第一季開展顧問研究，考慮長遠在本港實施即棄塑膠餐具的可能管制，有關研究會一併考慮，在政府場所和餐飲業界推動減少使用即棄塑膠餐具所獲取的經驗。