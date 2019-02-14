【買樓情侶】岳丈資助港男置業　女友失蹤：買樓後才恐懼婚姻

樓，能否買一個安穩的婚姻？ 對很多年輕人而言，這世代「活在當下」與「買樓」只能二擇其一。因此，應否置業或會成為情侶間一個衝突。若一個追求實在的磚頭，另一個追求自在，這意味著每天的戀愛生活都是一種關係的拉扯：每月可看多少場戲？又或是一杯30元的咖啡、喜茶，隨時可以鬧一場交。婚姻及家庭輔導員陳陳思穎說：「結婚，唔係為咗買樓，唔係為咗申請公屋。」而且買樓的分歧有很多層面，最難處理的是「父母出錢，應唔應該接受？」這個決定，可以為婚姻種下一根刺。 而80後的阿賢，為相戀9年的未婚妻扭轉人生價值，儲蓄50萬作婚禮之用，再儲首期置業，下了訂金買樓花，也買了一個欲逃婚的女人。

「買樓嗰刻，原來唔係想像中咁興奮。」

今年35歲的阿賢憶述，中學時期，父母想他學懂理財之道，他們的教育方法是甚少給他零用錢，「我漫長地逐小逐小地儲，一年後我儲了四十元，用三十六元買了一個筆袋。我還記得，那刻我捧著筆袋，心裏沒有一絲喜悅。」他出來社會工作頭三年，就乾脆不儲蓄，享受花錢的爽。那時，他沒有想過買樓。

直至他26歲時認識現今的未婚妻，才生了置業的念頭。那時，他說：「買到樓先結婚。」阿賢前年求婚，去年中在女方家長的極力勸喻下，買了大埔一個約一千萬的單位。「原來當比錢嗰一刻，唔係想像中咁興奮。」阿賢說，「你想像一下，好似一夜之間你冇晒之前啲積蓄，過返一個fresh grad的生活。」買樓一刻，花盡一年積蓄買筆袋的回憶又浮現。

未來岳丈資助首期「硬上弓」

但可悲的是，阿賢付了數十萬元訂金，婚姻卻成為問號。阿賢與女方家長睇樓一段時日，女友沒有給過意見，阿賢察覺了端倪，問：「你係咪唔鍾意呢度？你係咪唔想買樓？」女方家長看中了樓盤，建議女兒與阿賢不要再三心兩意，阿賢回答說：「其實貴過六百萬，我真係負擔唔到。」阿賢籍詞推搪了幾回，他們便說：「那我們出資一百萬給你做首期，你哋唔使一定當結婚用，當投資啫。」女友沒有搖頭，阿賢再也沒有反對的理由。

阿賢坦言買樓一事，令他痛恨女友。（資料圖片）

落訂後女友失蹤

樓契用了阿賢的名字，他下了訂金，女友便失蹤了。一星期後，阿賢收到她的訊息，原來她避走到台灣。訊息的內容大概是：「一直以來憧憬婚姻，直至要買樓，才感到對婚姻的恐懼和壓力。」但對阿賢來說，過去一年忙於奔走各大樓盤，獨自應付對方家人的壓力，現時背起一層樓的債，這份壓力和恐懼比婚姻本身來得更重、更具體。女友沒說分手，沒說結婚，混混沌沌，他腦裏閃過很多壞的念頭：「我真係有諗過，係咪應該為咗層樓，唔好諗咁多而結婚。」、「如果佢爸媽冇比嗰一百萬我，咁我係咪要破產？」

婚姻輔導員：應否接受父母出錢？

陳陳思穎：「其實點解會唔講清楚。」她說婚姻，二人成為一體，「像兩舊鐵溶在一起。」婚姻亦是赤裸，是身心靈的赤裸，「有啲個案，係唔知對方揾幾錢人工。唔能夠透明地分享一切，唔透明，點樣維繫夫妻關係？」

她更提醒時下男女，結婚不是為了申請公屋和買樓。她說，買樓是其中一個事情，反映雙方價值觀、處事方式、性格。今時今日，因為買樓而令戀愛或婚姻亮起紅燈，是否已成普遍現象？陳陳思穎舉一個情侶衝突的常例：「一個話買，另一個話唔買。」大部分有經濟能力的男女，都沒有置業與否的煩惱，「反而有啲人明明有能力，死都話唔要做樓奴，唔理智，就要同佢哋分析。」她指曾有一位有八年經驗的醫生，堅持不做樓奴，寧願每月交付一萬一千元的租金，「其實做婚前 / 婚姻輔導，係唔會話比你知，應唔應該買樓。但有啲人真係唔識分析，你要幫佢point out ，如果每月供款一萬五千元，其實利息咁低，5,000蚊係利息，萬一蚊係供樓本金，變相幫你儲緊錢。」；她又常聽到夫婦指供樓大壓力而賣樓，「但再細問，所謂的壓力只係儲少咗錢。時下好多人只係憑感覺。」她意思是香港人隨意地把自己定義為樓奴，實際上經濟壓力不大。

近來樓價跌，有些男女把兩三年後置業計劃提早了，「究竟買樓重要啲？定婚姻重要啲？人生次序應該係點？如果雙方未肯定，你話應唔應該因為樓價跌而先買樓？」（《亂世情侶》ＭＶ截圖）

「但最麻煩的是父母出錢幫仔女買樓的個案。」陳陳思穎說。家長出錢應否接受？她指要讓男女明白父母心態，更要意識及預視「接受父母恩惠」對將來家庭的影響：「我會問佢哋：『你爸媽點解會願意出呢嚿錢？佢哋諗緊乜嘢？爸媽性格係點？』有啲父母出咗嚿錢，將來就會講『你啊，𠵱家住嘅都係我㗎。』我會同佢哋傾，你覺得爸媽將來會唔會講呢啲說話。」又或是另一情況，老爺奶奶出錢俾首期，樓契上寫上兒子和奶奶的名字，「但媳婦都要一齊供樓，咁佢嘅錢唔係錢？呢個時候要問女仔嘅想法，究竟佢介唔介意。」而丈夫接受父母人情的想法亦是重要，「如果覺得欠咗父母，將來遇到咩事，會唔會就要老婆收聲就晒阿媽？」；「有啲阿爸阿媽又係衰，自己有兩層樓，堅持將一層樓以市價賣返比仔女。咁你要諗清楚係咪真係要接受。」父母祝福，亦可成為關係破裂的一根刺。

男人不願受人恩惠：唔好一早話人固執

另一種情況，有男女拍拖一年，女方父親就給女兒做首期買了一個千萬單位。即使男女有結婚打算，但男未婚女未嫁，未來岳父當然沒有問過男的意見。男的心裏不是味兒，心想：「有生之年有冇可能供返層樓嘅錢比岳父？」未來岳父一心只想為女兒添嫁妝，只可惜男生自尊心所崇。陳陳思穎說：「如果父母真係只想祝福，咁點解唔接受呢？」

有些男生會說：「總之無論如何我都唔會接受岳父岳母的錢。」她說女方亦不能早就下定論批評對方固執。輔導員會先了解男生的想法。她指曾有一個個案，男生不肯接受女方家長的錢，原因是對方父母都是基層勞工，不欲花掉他們大半生積蓄，「佢呢個諗法，我哋唔係應該欣賞佢咩？」。她說有些男生對雄性的角色期望很高，「有時我會問男方：『你係咪覺得接受咗對方父母的錢，會被看不起？又或是，覺得自己沒有用？係唔係自尊心啊？』即使男生係咁樣諗，佢呢個固執都係好嘅固執，有自己志氣，佢又唔係好食懶飛，點解唔欣賞佢呢？」

陳陳思穎：「所以，打開溝通係最重要。而且要有開放的心。」

陳陳思穎指很多非基督徒不認識婚前輔導的重要性，研究指婚前輔導能降低30至40%離婚機會。（資料圖片）

樓價跌提早置業結婚？

近來樓價跌，有些男女把兩三年後置業計劃提早了，「究竟買樓重要啲？定婚姻重要啲？人生次序應該係點？如果雙方未肯定，你話應唔應該因為樓價跌而先買樓？」她說，因為樓價跌而買樓結婚，與為患癌父母添喜、了其遺願而結婚不遑多樣，都是為了外在環境因素而結婚。「呢啲決定係好情緒化。」

婚前輔導的重要性

阿賢與女友關係拉鋸，二人將多年來相處的磨擦攤開來，心中的刺難拔，卻又難以捨棄多年的感情。朋友勸其參與婚前輔導課程，他認為沒有必要。陳陳思穎指很多非基督徒不認識婚前輔導的重要性，「我的客戶有一半唔係基督徒，佢哋都係基督徒介紹。」她更指：「現在好多人唔做婚前輔導，因為擺咗好多錢喺婚禮，唔想再花一萬至三萬元不等作輔導費用。佢哋唔知婚前輔導的好處。」

1986年加洲城市Modesto（莫德斯托），當地一眾教會鍳於離婚率高企，一致通過男女結婚前要接受婚前輔導，才能於當地教堂行禮。他們發現該城市離婚率下降4成。2003年中文大學出版《心理治療及輔導叢書》，第五冊《家庭關係》中提到一項研究顯示，參加婚前輔導的情侶，婚姻生活比8成沒有參加婚前輔導者更加美滿。

陳陳思穎說：「結婚比單身面對更多挑戰，成長更加急速。」（資料圖片）

婚前輔導可以幫助情侶們了解自己及雙方的性格，更認識大家的家庭和成長背景，評估戀愛關係的質素，處理相處時出現的矛盾衝突等。有些男女完成婚前輔導課程，才會發現雙方難以磨合，或未適合進入婚姻；亦有情侶接受婚前輔導下，一直以來難以磨合的地方找到了出口。

婚前輔導員會評估男女是否適合進入婚姻。待人處事態度成熟，更容易相處。例如有些女生過份依賴，男生常作英雄，看似一凹一凸，「但其實雙方都是病態，唔健康。有啲男仔成日話『我一定要幫佢，唔幫佢，佢唔識。』其實點解唔比佢試吓？」又或是，有些人認為事業永遠是人生第一位，「只是都想有人陪吓，那便要想清楚係咪適合結婚。」

飲飲食食、旅行難成進深關係的共同興趣

有共同興趣固然較容易合得來。她指共同興趣是要能促進深度的交流。如從看書分享彼此人生價值觀等。然而，若情侶的共同興趣單是「上openrice睇吓有咩好餐廳，又或是去旅行。」關係則難以健康。記者問：「共同興趣係去旅行有咩問題？」她說：「一年得14日年假，嗰14日好開心，咁每年其餘嘅351日靠什麼來維繫呢？」

陳陳思穎說：「結婚比單身面對更多挑戰，成長更加急速。」她說，很多男女或用婚姻來遮掩自身的問題，但婚姻亦非逃離孤寂的出口。