【吞嚥困難】105歲母不吃喝　言語治療救活她　兒：不要母插胃喉

82歲兒子Paul每逢到院舍探望105歲的母親淑芳，都會帶一包糖果，作為她乖乖進食的獎勵，「對於我嚟講，每餵佢食一啖粥仔，都係一個福氣。」淑芳是認知障礙症患者，十年前中風，三年前開始出現吞嚥困難，食物放在她眼前，她都一手推開，硬放進她嘴裏，全都吐出來。張開口吞食，對無數長者而言，不是一件容易辦到的事。今天，淑芳能夠吃一碗粥，一邊嗒糖一邊說好味，這都是言語治療的果效。 香港大學早前一項調查顯示，大約六成長者院舍的院友有不同程度的吞嚥困難。以香港大約75,000個長者宿位推算，約有45,000名長者院友有此困難。然而，現時安老、弱智或多種殘障院舍並沒有資金提供言語治療服務。 攝影：高仲明

能吞嚥是奇蹟

下午三時，護理員送來一大碗稀粥，是淑芳每天的下午茶。Paul餵她吃一口，問：「好唔好味？」婆婆向來直率，說：「麻麻哋。」她吃了一半，兒子又問：「飽未？」婆婆口裏卻說：「食多陣先。」105歲患上認知障礙症的淑芳，依然語意清晰。Paul跟記者說：「佢平時食得好污糟，一餐飯要用十幾張紙巾，今日竟然冇流口水，食得好乾淨，好靚。可以見證到，好開心。」他更說：「每一次嚟，我都見到一個新奇蹟。」

什麼是吞嚥困難 / 吞嚥障礙？

吞嚥障礙（Dysphagia）是指因身體機能或心理原因，致使進食時出現咀嚼或吞食困難，或是容易哽塞、嗆到。 本港吞嚥困難患者中，八成為長者，而65歲或以上的長者中，每九人便有一位出現不同程度的進食困難。 約一半屬症狀輕微，如嗆到、難以吞下食物、進食速度慢等。約有一成患者會出現肺炎病徵甚至呼吸困難等嚴重情況，需送院救治。 此外，後期認知障礙症病患者都會失去進食意識而沒有肚餓感覺； 約二至四成的中風長者有吞嚥困難後遺症， 八成柏金遜症患者長遠會出現不同程度的吞嚥障礙。

大概三年前，淑芳因為認知障礙的問題，無法辨認出食物，亦因為中風導致口肌出現問題，才致有吞嚥困難症狀，食物放在她的面前，她不肯張開口。

我不要母親插胃喉

張口、吞嚥吃飯是人與生俱來的本能，健壯的人難以體會能夠吞嚥是一種奇蹟。淑芳70歲後患上認知障礙症，十年前中風後一直困在輪椅上，「佢有十年冇用自己雙腳行去飲茶。」Paul說。「100歲之前佢都冇問題，」大概三年前，淑芳因為認知障礙的問題，無法辨認出食物，亦因為中風導致口肌出現問題，才致有吞嚥困難症狀，食物放在她的面前，她不肯張開口。「姑娘真係好有心機，餵媽媽食一啖，佢就吐出嚟。餵晒一碗，吐晒一碗。」他只想母親的舌頭能吸收食物的營養。「有時候佢會一手撥開你，佢有一隻手仲郁得，就打人。」，「我同個女餵佢，佢先畀面食一啖咁多。」

院舍沒有辦法，把她送院。Paul一直堅持任何情況下也不讓母親插胃喉：「太苦了。」結果，住院未夠一周，醫院便把母親送出院。Paul說醫生當然不會白紙黑字說「放棄治療」，只會說：「佢冇病。而且她都已經很老了。」Paul只是覺得母親雖已105歲，很長壽，但不代表就要放棄生命，何況母親未曾言死，為什麼要放棄她？他找過中醫替母親針灸，情況沒有改善。「一個月都冇食過嘢，係拗開佢個口，水冇味更加唔飲。嗰一個月，佢係奇蹟生還。媽媽成個人都軟晒冇力，完全零對答。」

母親出現吞嚥困難症狀，醫院沒有辦法讓她住院，也曾針灸，情況沒有改善。半年前接受言語治療訓練，情況大有改善。在治療過程中，會按摩患者嘴部肌肉。

蜂蜜讓母親開口

他又花了兩星期找不同的藥劑師問意見，有藥劑師建議他每天給母親吃一匙麥盧卡蜂蜜。母親竟然沒有拒絕，「係上天賜我嘅福氣，我擁抱媽媽，大叫好嘢，感謝主。」他說母親能吃粥仔，都是近來的事，「有言語治療師幫佢，半年有咁嘅成績。」

2018年年中，順利安老院參與香港公益金贊助、香港基督教服務處舉辦的「食得好」長者吞嚥改善計劃，讓十位患上較嚴重吞嚥困難的院友接受一星期一至兩次的言語治療，而淑芳正是參加者之一。Paul說母親的進步全是院舍、言語治療師的功勞，「他們是miracle workers。」

言語治療訓練患者口肌、認知能力

言語治療師黃惠筠憶述淑芳半年前的情況：「放匙羹入口都好困難。我哋會放匙羹喺佢口側邊，濃味食物會較好，等半分至一分鐘佢會開口，啖味食物可以一直合實個口。」，「你餵佢食一啖，佢唔單止吐出嚟，仲會噴你，噴到成身都係。」在言語治療過程中，黃惠筠先讓淑芳和家人一起上課，重新訓練、強化婆婆的口肌能力（包括控制上下顎、唇部、舌頭及面頰活動的肌肉。），如讓淑芳模仿治療師合口、開口、咀嚼的口型。兒子Paul說：「呢個過程攞佢嘅專注，最困難。」然後按摩她口部四周的肌肉。同時，治療過程中會提供認知訓練，讓她辨認不同大小、顏色的匙羹，從而判斷張開口的大小和時間。黃惠筠說：「大半年之後，提佢張開口，佢都知道。甚至自己見到匙羹，自己會張開口。」

順利安老院院長劉靜棠（左）、言語治療師黃惠筠（右）指淑芳接受言語治療後情緒、溝通能力、吞嚥困難也大有改善。

濃味食物引起食慾

黃惠筠說蜂蜜能夠讓淑芳張開口，是因為味蕾刺激，這個方法常用於吞嚥困難治療中。「我都鼓勵屋企人用多啲唔同食物去引起老人家嘅食慾，經常轉換味道。唔同糖水、薄荷糖佢都好鍾意。」兒子Paul會給母親買雞髀，院舍會煮糖水，「濃味食物先引起食慾，再慢慢調淡味道。糖水的糖度也逐步溝稀。」黃惠筠說。順利安老院院長劉靜棠補充：「就算老人家真係食唔到雞髀，畀佢望到、舔到都已經能夠引起食慾。」

香港院舍缺言語治療資助

現時院舍有近六成長者有吞嚥困難症狀。然而，劉靜棠說：「過去安老院都未有言語治療服務，福利署亦未有這方面的資助。」她續指一直留意院友的需要，直至2018年得到公益金的支持，在「食得好」長者吞嚥改善計劃中，先讓最有急切需要的十位院友，接受言語治療的服務。劉靜棠說進食對老人而言，不單是維持生命，更重要是「食得好」讓他們在晚年仍有生活的情趣。「你見到佢哋嘅面容、反應，滿足感大咗。」有些院友改善口腔控制後，「由食糊仔變爛飯，雖然一點一滴，但佢哋都見到自己嘅進步。佢能夠食到唔同狀態嘅食物，即係話佢哋有得揀。」生活有選擇，才有自主權。

淑芳最愛吃甄沾記的椰子糖。

忘不了，甄沾記

淑芳飯後，Paul拿出各種味道的糖果放在桌上，著母親伸手去取，讓她自由選擇的同時，鼓勵她手部活動。婆婆沒有三心兩意，很快便選了。兒子Paul問：「你最鍾意食咩糖？」淑芳緩緩說出：「甄沾記。」甄沾記是香港一間成立於1915年的椰子糖店。淑芳今年105歲，大概也是這個年份出生。「甄沾記佢食咗幾十年喇。」Paul說。甄沾記陪伴她走過百年歲月，今天她雖患上認知障礙症，唯獨味蕾的回憶依舊，Paul又問母親：「你最鍾意食甄沾記咩糖？」淑芳不假思索回答說：「椰子糖。」過百歲的嗓子低沉而沙啞，「椰子糖」三隻字卻說清晰，而這都是言語治療師的功勞。

下集：言語治療不但幫助淑芳改善吞嚥困難的情況，更加改善他的語言能力、情緒等等。而Paul從沒放棄105歲的母親，原來他們沒有血緣關係，他們的母子情，明天再續。