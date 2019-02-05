【豬年2019．長命百歲】82歲兒子照顧105歲母　分享長壽四大心得

梁淑芳今年105歲，是認知障礙症患者，曾中風，雖然行動不便，卻依然精神飽滿。她的兒子Paul也82歲了，他拍拍母親的腿，淑芳便在輪椅上伸展雙腳，不忘運動。Paul笑著問母親說：「我哋要努力，我哋有目標，第時可以一齊去邊啊？」淑芳不假思索回答：「飲茶。」 Paul指母親很喜歡喝茶，特別鍾愛普洱茶。他更笑言，母親長壽，不知是基因所致，還是她自少注重飲茶。的確，喝茶也有延年益壽的功效。Paul更指，母親3年前出現吞嚥困難症狀，不吃東西，每天餵她吃粥，全都吐出來，也不喝水，在不食不喝的一個月，當時102歲的淑芳靠什麼維持生命呢？淑芳和兒子Paul有什麼養生之道？ 攝影：高仲明

方法一： 每日一湯匙麥盧卡蜂蜜

梁淑芳現時每天吃一湯匙麥盧卡蜂蜜。原來在三年前，她在出再出吞嚥困難時，便是以這蜜糖「吊命」。(資料圖片)

Paul說三年前，母親出現吞嚥困難症狀，每天餵她吃粥，全都吐出來，幾乎不吃不喝，令其焦急如焚。當時，有藥劑師朋友向他建議，每天給母親餵吃一湯匙麥盧卡蜜糖，以甜味引起其食慾。他指，那段時間，蜂蜜是母親唯一會吃的食物。「當時唔明佢點樣支持住，係奇蹟。」後來，得到言語治療師的幫忙，淑芳吞嚥困難症狀大有改善。

翻查資料，麥盧卡蜂蜜含獨特天然物質甲基乙二酸 (Methylglyoxal,簡稱MGO)，具獨特的活性抗菌功效，抗氧化能力比一般蜂蜜更高，可提升人體免疫力、維持腸胃健康。

而蜂蜜自古以來被視為有滋補作用的中藥之一，根據《本草綱目》記載：「蜂蜜入藥立功有五：清熱也、補中也、解毒也、潤燥也、止痛也。」蜂蜜中，亦含有大量單糖、維他命，對肝臟有良好的保護作用，亦可滑潤胃腸潰瘍，調節胃酸分泌，並使其正常化。

不過，尚營坊健康顧問高級營養師黃凱詩提醒，每日一湯匙的蜂蜜大概有64千卡的卡路里，雖然不會過量，但人體也難以單靠蜂蜜維持生命。

方法二： 普洱茶是長壽茶

普洱茶適合冬天季節飲用，性質温和，有潤胃、清腸之效。(吳鍾坤攝)

Paul說，媽媽是一個很有鬥志、充滿生命力的女人，即使她中風，不良於行，年過百歲亦未曾言死，他相信生命力強，或許是長壽其中一個原因。「我希望媽媽有一日，我唔單止可以推佢去茶樓飲茶。佢自己都有個目標，就係可以自己行去飲茶。」她說母親最愛喝普洱。事實上，普洱亦有「長壽茶」、「茶中之茶」之稱，能暖胃、降脂、益壽延年的功效。

資料顯示，普洱茶是惟一的「後發酵」型茶，茶鹼、茶多酚等在後期發酵過程中被分化掉了，因此品性溫和，對人體不刺激，還能夠促進新陳代謝，加速身體內脂肪、毒素的消解和轉化，能收潤胃、清腸之效。另外，茶類有溫熱及寒涼之分，四季飲茶亦有學問，如正值寒冬，宜飲用味性溫熱茶種，紅茶、普洱為不錯選擇。

黃凱詩則指，在西方營養角度上而言，「通常講益壽延年的茶都係綠茶。」綠茶因沒有發酵，因此兒茶素、單寧等成分沒有變質氧化，故其茶多酚含量較其他茶類要高，可清除人體內過多的自由基，具抗氧化、抗衰老功效。

方法三：多吃魚：黃花魚DHA、EPA更勝三文魚

根據食物安全中心資料，黃花魚DHA及EPA總含量比三文魚更高。(陳芷慧攝)

Paul指母親畢生勞動比運動多，從年輕至現在也不好運動，她的母親在年青時，是當醫生的廚師，因此非常注重飲食，奉行少肉，但多吃魚和菜，「佢係順德人嚟㗎，好鍾意食魚，尤其是紅衫魚。」

魚類除了含豐富的奧米加-3脂肪酸和優質蛋白質外，還含有多種營養素，例如碘質、硒質、鈣質、鐵質，以及維他命A和D等。每種魚都含有DHA（二十二碳六烯酸）和EPA（二十碳五烯酸）等奧米加-3脂肪酸。

黃凱詩指，奧米加-3脂肪酸能有效預防心血管疾病，但不是所有魚類的奧米加-3脂肪酸都含量高。她建議最多每周兩餐吃深海魚，如三文魚、吞拿魚、沙甸魚。根據食物安全中心資料，其中油脂較多的魚類中，原來香港常見的黃花魚DHA和EPA總含量（21毫克）比三文魚更高（19毫克）。至於紅衫魚，DHA和EPA總含量也較其他香港常見魚類為高。此外，香港人愛吃烏頭，因其油份的甘香，但烏頭的DHA和EPA總含量含量僅1.6毫克；吞拿魚則含2.3毫克。

方法四︰ 拍打 / 按摩長壽穴道

兒子Paul經常為母親按摩耳穴，改善其睡眠質素。(高仲明攝)

點擊下圖，查看有關按摩養生穴位法：

飲食以外，Paul說母親年紀老邁，活動不多，於是他學習拉筋、穴位按摩再教授母親，使其血氣暢通。從中醫角度上看，經絡暢通，氣血運行，將血液及營養物質輸佈全身。

Paul經常替母親按摩耳穴，改善其睡眠質素。香港大學專業進修學院中醫藥學學部中醫教授也曾撰文指，耳廓是人體經絡經過和匯聚的部位，因此按摩耳穴也是養生之道。

按摩耳穴方法有二，人體臟腑相應的穴位都分佈耳甲上（耳甲是耳廓中央最明顯的凹窩）。方法一，可以每晚上下按摩耳甲六十遍左右，能調整臟腑功能。方法二是「揉揑對耳屏」法，通過刺激與大腦皮質相關的穴位，調節大腦皮層的興奮與抑制功能，有利進入睡眠狀態。

另外，Paul亦建議每日拍打手肘、雙腿的關節位五十次。肘窩不單是氣血運行的樞紐，且是心經和肺經通過的地方。因此，他認為適度拍打肘窩可以幫助疏通身體經絡，有利於毒素排出。尤其對於運動量少、出汗少的人而言，拍打肘窩有助排出體內毒素。而肘窩外側的曲池穴是人體三大排濕口之一，大腸經的濕濁之氣常聚集於此，濕氣不除，容易生病。按摩此穴，能改善血液循環，提高免疫力。

至於雙腿上的關節，原來也有三大養生保建穴位，包括犢鼻穴、陽陵泉穴和三里穴。按摩或拍打這三個穴道，中醫認為能通經活絡，其中三里穴是中醫常用治病的穴道之一，能調理脾胃、補中益氣、通經活絡、增強免疫力。

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