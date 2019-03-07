【更生不易】僱主減薪朋友失聯　過來人說更生難：點解唔畀機會我

19歲那年，錦輝（阿Dee）第一次接觸毒品。他以為「試吓又唔會點」，結果因毒害沉淪了半生，進出監獄近廿年。每當他決心改過，總遭受打擊，於是又走回舊路。 有團體研究指，更生人士在職場被歧視，容易令他們再次犯事。更生之路不易走，說起被歧視的經歷，阿Dee至今仍憤憤不平，「是人都有錯，為何不肯給予我們一次機會？」

初嚐毒品便成癮：「好似開着戰鬥機打怪獸」

阿Dee還記得，他第一次接觸毒品，是朋友給他的咳藥水。當年他住在李鄭屋邨，那裡龍蛇混雜，認識的一群損友不是吸毒就是打架，身邊沒有可以信賴的人，唯有毒品給予他最大安慰，「一空虛、悶，寂寞時候，又想吸毒。」吸毒變成無限輪迴，鴉片、冰毒、「可樂」、咳藥水，「郵票」......他沉淪毒海廿年，幾乎所有毒品都嘗過，吸食後感覺飄飄然，頓時忘掉所有煩惱，「去完洗手間，出來後別過頭來發現自己身處另一空間，就如上了太空，覺得自己好似開着戰鬥機打怪獸。」

但醒來後終歸要回到現實。他21歲第一次因藏毒入獄，出獄後不單重投毒海，更壞事做盡，販毒、偽造文件、斬人，廿年來進出監獄多次，「不知情的還以為我與監獄簽了合約。」當入獄變成家常便飯，連自己也麻木。

吸毒之餘阿Dee更販毒，還偽造文件、斬人，說得出的壞事他統統幹過。（黃文軒攝）

一次重遇「舊朋友」險坐25年監

一次出獄後，他漫無目的在街上走着，碰到一名舊朋友。「她說這麼久不見，不如返大陸按摩。」他一口答應，過關前那朋友突然說手痛，着阿Dee幫她揹着背包，結果一到關口，一群海關擁上前把阿輝團團圍住，懷疑他背包藏有兩公斤冰毒，「那刻我呆住了，本來我不怕坐監，但是如果是真的，兩公斤的冰毒最少要坐25年監。」

從來天不怕地不怕的他，這回終於「知驚」。他被送至荔枝角收押所待上兩個月，幸法庭指經化驗後那袋可疑物品並不是冰毒，還阿輝一個清白，當庭釋放。死過翻生，出獄後他下定決心改過。

被海關誤以為運冰毒，他擔心要坐一世監，決便在收押所自殺。（黃文軒攝）

「那刻我醒了過來，如果那真的是毒品，我豈不是在監獄度過一輩子？」 阿Dee

如實相告曾入獄反被減人工

阿Dee進出監獄近廿次，每次出獄，他也想找一份正職重新做人，但社會對更生人士的態度，往往叫他打退堂鼓。「如果僱主知道你有案底，通常叫你等消息，之後就沒有影了。」他曾於獄中考取油漆工人牌照，第一次出獄後，找到一份日薪900元的油漆工。第一天上班時，他向老闆如實相告自己曾坐過監，怎料翌日老闆告知他，日薪要減至700元。「我覺得不公平，人心肉做，如果你是我，你會有什麼感受？為何不能給予更生人士一個機會？為何是更生人士就要剝削他的工資？」他至今仍氣憤難平。

阿Dee說，求職時填寫申請表，經常被問及有沒有案底，他不想隱瞞如實填寫，結果誠實換不到工作。（黃文軒攝）

香港社區組織協會在2009年曾發表《更生人士就業障礙研究》，研究中訪問了78名更生人士，有七成受訪者表示曾在求職期間被僱主歧視，方式分別為不獲聘用（59.5%）、不信任／諷刺／態度惡劣（29.8%）、撤職（12.9%）。研究同時顯示，有84.6%僱主會向僱員查問案底，當中有過半數更生人士不欲隱瞞，結果有86%在披露案底後不獲聘用。研究亦指，有61.9%的更生人士被歧視後表示有負面情緒反應、19.8%受訪者表示想放棄及再犯事。

「希望大家不要戴上有色眼鏡對待更生人士，我們是人不是神，全世界有誰無錯？最重要是肯承認，肯改過。」 阿Dee

剖白過後 朋友失聯

阿Dee有次出獄後，認識到一位新朋友，他起初沒打算告知對方自己的過去，但相處日久，覺得應要向朋友坦白，於是相識一個月後主動提起此事，誰料兩日後再也聯絡不上那位朋友。「那次的事其實很傷害我，我用心對待你，跟你做朋友，原來你介意我曾經入獄。」

自此之後，每當認識新朋友時，他都會主動「利益申報」，「說了出來如果你接受就沒有問題，不接受起碼大家清清楚楚。」對於朋友他看得很開，對於工作，他盼望大家可以「畀機會」，不僅為自己，也為同路人，「希望大家不要戴有色眼鏡對待更生人士，我們是人不是神，全世界有誰無錯？最重要是肯承認，肯改過。」

他在獄中曾有天主教團體來探訪，出獄後一直跟該團體聯絡，去年對方更主動邀請他擔任露宿者及更生人士宿舍舍監，至今已任職年半，是阿Dee做得最長的一份工作。近年他更愛上跑步，曾在本地及海外跑過多項十公里賽事，本月尾更擔任領跑員，帶領視障跑手一起參加比賽。從迷失到尋回，他經歷了什麼？詳看下集：【更生不易2】從迷失到尋回 脫毒後的跑步人生：有人陪跑得更遠