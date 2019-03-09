【西九奪命車禍】出事後大女沉默不語　城巴車長遺孀泣訴西隧失職

昨晚，蘇太太的生活一切「如常」——子女放學回家、吃飯，日常對答依舊；唯獨幼子看破當中異樣問道：「爸爸去了哪兒？」 西九公路於周一（4日）發生車禍，一輛城巴於西隧管理範圍內撞向一輛死火貨車，造成兩死16傷。59歲的城巴司機蘇國偉遺下三名年幼子女，遺孀至今仍未走出傷痛。 蘇太太的子女在家中強忍淚水，情況教人擔心；她亦斥責西隧未能及時拖走死火貨車，導致意外發生。「為何 （西隧） 不把車拉走? 否則不用兩個人死，這麼多人受傷。」 攝影：黃偉民

丈夫因車禍離世，蘇太太至今仍未能走出傷痛，對前路感到十分無助。

甫來到蘇家，不足100呎的客廳站了四五位前來幫忙的親戚——有的正準備吉儀，有的正在廚房打點。蘇太太的雙眼呆望一處，默不作聲地坐在沙發上。就讀小六的長女甫見我們即揹著書包離開，二仔則在房間裡低頭玩手機，唯獨四歲的幼子面露笑容，在地上嬉鬧，與屋子的氣氛毫不搭調。

四歲的孩子應當能懂得聽從指令及表達想法，但兒子則只顧左弄右弄，話語不清，花掉10多分鐘才能隨親戚離開，好讓蘇太太暫得一片寧靜。她看著剛出門的幼子，低下頭說：「我真的很擔心，細仔現在還未識說話，很多幼稚園都不願意收他。」

幼子的時空仍停留於周一前，即父親還未發生車禍的時間。昨晚蘇太太跟兒子洗澡時，他還問：「爸爸去了哪兒？想找爸爸。」兒子的純真如同保護罩，蘇太太不忍戳破他的世界。「我到現在還未跟他說，我不知道怎樣跟他說。」她哭著說。除了家中幼子，丈夫的母親年過八十，全身癱瘓，蘇太太不忍告知其兒子的慘況。「不可以，不可以告訴他母親知，她會受不了。」她嚎哭著說。

59歲的蘇國偉於周一駕駛城巴967號線，由元朗開往金鐘。上午10時19分，巴士於西九公路撞向一輛因故障停在路中心的輕型貨車，貨車伸出尾板直插城巴，巴士車頭盡毀，意外致城巴及貨車司機死亡，16人受傷。

死者蘇國偉育有三名子女，長女年約十二歲，幼子僅得四歲，因語言障礙尚未入讀小學。(資料圖片/ 由受訪者提供)

遺下未能兌現的承諾

幼子有語言障礙，蘇太太說丈夫生前最疼惜兒子，放假時常常跟兒子去遊樂場或公園。「他放工不會到別的地方，不飲酒不抽煙，放假就帶小朋友到公園玩。」蘇太太提到丈夫跟子女的互動，情緒逐漸激動起來。「他說數天後休息，帶兒子去補牙，又說帶女兒去換眼鏡，又說帶兒子去踏單車。他還說等日後環境好一點，就跟我們去旅行。他甚麼都未做，現在就走了。」蘇太太哭訴著說。

面對丈夫車禍慘死，蘇太太至今仍未能平伏心情，不時難忍情緒嚎哭；反之，二仔及長女的冷靜教蘇太太更覺奇怪。「我以為大女不懂得哭。」自丈夫過世後，女兒未曾跟蘇太太說過話，「我話食飯，她只是說『好』。」眼見母親悲慟欲絕，孩子反為按捺情緒，這教蘇太太更為傷心。「社工跟我說，她跟弟弟在學校喊，社工問她為何在家中不作聲，她就不想媽媽擔心，我連這樣都不知道。」

59歲的蘇國偉於周一駕駛城巴967號線，由元朗開往金鐘。上午十時左右，巴士撞向一輛死火貨車，造成2死16傷。

斥責西隧逃避責任

失去家庭經濟支柱，蘇太太除了要獨自面對三名子女，還有仍在供款的單位。自2005年結婚後，蘇太太多年來只留在家中照顧孩子，毫無工作經驗。「家裡所有事情都是先生打理，我只是照顧小朋友，他走了我甚麼都不懂，他一分錢都沒有留下來。」蘇太太不敢想像將來的生活，她此時掩面低頭哭泣，在旁的親友也禁不住垂頭拭淚，氣氛十分傷感。

傾談間她的情緒悲憤交集，不時回想起車禍原因，她認為當日西隧能拖走貨車，丈夫則不會因此喪命。「我現在整頭家散了，為何西隧弄了一個多小時，也不拖走那輛貨車，為何會這樣？ 我不明白。」死者胞弟表示城巴經已前來慰問及幫忙安排路祭，但他不滿西隧於事發四日後才有職員來電，深感對方不負責任，「西隧的責任何在？我希望政府及傳媒能幫忙追討。」

按照西隧服務承諾，工作人員須在發現事故後3分鐘抵達現場，並在平均少於6分鐘內，將隧道管制區域內「死火」車輛移離現場。 貨車早於上午9時17分已停在現場，意外約於10時19分發生，即貨車停火1小時仍未被拖走或駛離現場。涉事路段屬西區海底隧道管制範圍，西隧回應《香港01》指，意外位置在CCTV後方300米，距離收費廣場的站崗位置逾半公里。 運輸署署長陳美寶昨日出席中西區區議會時，表示已去信西隧方面要求撰寫是次意外詳盡報告作有關跟進，暫時只收到初步資料。

香港職業傷病聯盟於家屬同意下在「01心意」平台為蘇家開設籌款項目，而所得的捐款將悉數交予死者遺孀蘇太作丈夫蘇國偉殮葬及家庭日後生活用途。

立即捐款：https://heart.hk01.com/zh/project/10107