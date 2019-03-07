【西九奪命車禍】家屬悲傷路祭　車長遺孀跪地嚎哭：好掛住你

西九龍公路周一（4日）發生奪命車禍，城巴直撼落了尾板的死火貨車，城巴及貨車司機身亡。今早死者家屬在涉事路面舉行路祭，59歲車長蘇國偉的遺孀悲傷欲絕，哭成淚人，不住喊着丈夫名字招魂：「點解你咁忍心走咗去？我好掛住你，三個小朋友好掛住你！」遺孀上香時癱軟地上，要由親友攙扶。多名城巴車長亦有到場致哀，呼叫：「阿蘇，落更啦！」

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今次意外令兩個家庭痛失至親。今晨10時許，交通警員已到場安排封閉西九龍公路左邊慢線及路肩，供死者家屬舉行路祭儀式。直至11時許，城巴車長蘇國偉約十多名家屬乘坐城巴安排的專車，抵達西九龍公路車禍現場。眾人神情哀傷，將帶來的祭品擺放在慢線路面上準備拜祭。而城巴亦有十多職員到場致哀。

遺孀悲痛欲絕 哭倒地上

身穿黃袍的道士祭品擺放妥當，並將死者的衣物插在路旁草叢之間作招魂用。然後吹起號角，搖着銅鈴，帶領各家屬上香致祭。城巴車長蘇國偉的遺孀此時放聲嚎哭，哭喚丈夫名字道：「返嚟啊！點解要攞走佢啊？我求吓你返屋企好冇啊？」、「點解你咁忍心走咗去？我好掛住你，三個小朋友好掛住你！」遺孀上香時一度癱軟地上，一直需由兩名女親友攙扶。整個招魂儀式親友泣聲不絕。其後家屬、城巴同事，以及管理層輪流上香，燃燒冥強。城巴同事即叫道：「阿蘇，落更喇！」

西九龍公路周一發生奪命車禍，兩名司機死亡，另有16人受傷。當日上午10時半，貨車因壞車停在左二線，並已召喚拖車，但期間貨車司機下車落貨，其太太留在車內。貨車司機打開尾板落貨時，城巴疑收掣不及直撞上去，其尾板如刀般劏開城巴車頭，本來在貨車斗內的貨車司機被撞跌，城巴撞車後餘勢未了，將貨車司機捲入車底，城巴司機亦捲入車底，當場死亡，其雙腳斷開。貨車司機送院後證實死亡。

據網上片段所見，貨車早於上午9時17分已停在現場，意外約於10時19分發生，即貨車停火1小時仍未被拖走或駛離現場。涉事路段屬西區海底隧道管制範圍，西隧回應指，意外位置在CCTV後方300米，距離收費廣場的站崗位置逾半公里。西隧並無回應未交代接獲貨車死火消息的時間，亦無提及協助貨車司機及乘客離開車廂。